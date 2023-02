Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości został odwołany ze swojej funkcji przez członków walnego zgromadzenia. Problem polega na tym, że prezes uważa, iż głosowanie było nielegalne.

Robert Bąkiewicz / Wojciech Okulśnik / PAP

Duże zamieszanie zapanowało wokół Roberta Bąkiewicza. Nad głową prezesa Marszu Niepodległości od dawna zbierały się czarne chmury. Głównym zarzutem, który kierowali w jego stronę narodowcy związani z Konfederacją, było uzależnienie od Prawa i Sprawiedliwości.

Partia rządząca przekazywała organizacji dotacje, co spowodowało, że Bąkiewicz stawał się stopniowo jej sprzymierzeńcem, aż do momentu, gdy odważył się otwarcie krytykować polityków Konfederacji za głosowania w sprawie kilku kluczowych ustaw. Chodzi tu przede wszystkim o projekt lex TVN i głosowanie dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich.

Bąkiewicz ma w swoim środowisku zdeklarowanych przeciwników. Jednym z najbardziej zagorzałych jest poseł Robert Winnicki, który również musiał mierzyć się z krytyką prezesa stowarzyszenia.

Spory wewnątrz tego środowiska dawały o sobie znać często. Tak było, gdy Narodowcy pokłócili się o estetykę Marszu Niepodległości. W rezultacie, 11 listopada w Warszawie mieliśmy do czynienia z dwoma odrębnymi manifestacjami: jedną Bąkiewicza i drugą zorganizowaną przez Młodzież Wszechpolską i Ruch Narodowy.

Po wydarzeniach listopadowych, Robert Winnicki zapowiadał, że Bąkiewicz po raz ostatni organizował marsz. Jeśli głosowanie, które odbyło się w niedzielę 19 lutego zostanie uznane za ważne, te słowa okażą się prorocze.

Robert Bąkiewicz został odwołany na walnym zgromadzeniu członków stosunkiem głosów 4-6.

"Zebranie było nielegalne"

Rzecz w tym, że prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości nie czuje się odwołany. To dezinformacja. Zebranie zwołane przez pana Winnickiego było nielegalne - powiedział Robert Bąkiewicz portalowi Interia.pl. Główny zainteresowany twierdzi, że w takim trybie nie można zwoływać walnego zgromadzenia, a głosowanie zostało przeprowadzone mimo nieobecności wielu członków zarządu. To wbrew statutowi i łamanie jakichkolwiek zasad. To szopka - dodaje Bąkiewicz.