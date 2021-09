​Trzy tygodnie zmian i utrudnień czekają osoby podróżujące pociągami do Szczecina. Z powodu remontu wiaduktu kolejowego część pociągów nie będzie przejeżdżać przez stację Szczecin Główny.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Zmiany obejmą pociągi, dla których stacja Szczecin Główny jest tylko przystankiem na dłuższej trasie. Będą one kursować przez Szczecin Dąbie. Podobnie będzie w odwrotnym kierunku, czyli od Świnoujścia do centrum Polski. Zmiany te obowiązywać będą do 24 września.

Remont dotknie też składy regionalne, będą kursować na około i nie będą się już zatrzymywać na stacji Port Centralny.

Rozpoczyna się także wymiana torów między Prostynią a Żółwinem. Pasażerowie Polregio między Stargardem a Kaliszem Pomorskim będą korzystać z komunikacji autobusowej.

Dla pasażerów Intercity komunikacja zastępcza dostępna będzie na trasie ze Szczecina Głównego aż do stacji Piła.

Zmiany będą obowiązywać do 21 października.