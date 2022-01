Bariera 100 tysięcy zatrudnionych policjantów została przekroczona. Według stanu na ostatni dzień grudnia 2021 roku w polskiej policji służy 100 557 policjantów - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. Dodał, że to najlepszy wynik od kilkunastu lat.

Uroczystość zaprzysiężenia nowych policjantów / Marcin Bielecki / PAP

Według KGP, pomimo panującej pandemii, która ma również wpływ na możliwości szkoleniowe jednostek, w 2021 roku przyjęto do służby aż 6 684 policjantów. W tym samym czasie odeszło 4 053 funkcjonariuszy. Według danych podsumowujących stan kadrowy w policji od 2010 roku do 2022 - to w 2012 roku policja odnotowała zarówno najwięcej odejść policjantów ze służby, jak i najniższy stan zatrudnienia.

Nie są więc prawdziwe sugestie, że policja obecnie boryka się z problemami kadrowymi, których wcześniej miałoby nie być. Liczba odejść od lat jest podobna poza wskazanym 2012 rokiem - powiedział rzecznik KGP.

W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych Podległych MSWiA na lata 2022–2025 liczba etatów w policji ma się zwiększyć do niemal 110 tys. Rzecznik podkreślił, że liczba kandydatów do służby w policji jest i była duża. To ciekawy, ale i bardzo odpowiedzialny zawód; żeby zostać policjantem, trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy - poinformował.

Żeby dostać się w szeregi policji, trzeba między innymi zdać test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną i ustalić stan zdrowia oraz stopień zdolności do służby kandydata. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów - dodał inspektor Mariusz Ciarka.