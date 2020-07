W piątek utonęło pięć osób - poinformowało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dodano, że od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 152 utonięcia.

WOPR / Jacek Skóra / RMF FM

Jednocześnie RCB na Twitterze przypomniało o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. "Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - zaapelowano.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało również, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, a także stosować się do poleceń ratownika.







W 2019 roku, według policyjnych statystyk, w Polsce utonęło 456 osób - 407 mężczyzn i 49 kobiet. Większość ofiar to osoby dorosłe, a niemal połowa z nich była powyżej 50. roku życia. 98 osób przed utonięciem spożywało alkohol. Do wypadków najczęściej dochodziło nad jeziorem i nad rzeką.