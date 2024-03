Pobyt czasowy na trzy lata i likwidacja dotowania ośrodków, w których mieszka do dziesięciu osób – rząd radykalnie zmienia zasady obowiązujące uchodźców, by walczyć z patologiami - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Rewolucyjne zmiany dla przybyszów z Ukrainy, zwłaszcza tych, którzy korzystają z darmowego wyżywienia i zakwaterowania, mają się znaleźć w projekcie nowelizacji specustawy, która weszła w życie dwa lata temu, po wybuchu wojny w Ukrainie" - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rz".

Jak podaje gazeta, rząd "chce mieć większą kontrolę nad uchodźcami - zarówno tam, gdzie finansuje wyżywienie i zakwaterowanie, jak i w szkołach". "Zlikwidowany ma zostać system finansowania pobytu Ukraińców (40 zł za dzień na osobę) w małych pensjonatach do dziesięciu osób". Zdaniem prof. Macieja Duszczyka, wiceministra spraw wewnętrznych, dochodzi tam do nadużyć. "Bywa, że ich właściciele wykorzystują uchodźców do nieodpłatnej pracy" - czytamy.



Ponadto, jak wskazano, w planach jest, by rząd opłacał pobyt Ukraińców "wyłącznie w tych miejscach, które mają umowy z wojewodą". "W ośrodkach zakwaterowania zbiorowego mieszka dziś 39 937 osób (4,2 proc. uchodźców)" - dodaje "Rz".