Ciało wyłowione z Odry pod Raciborzem, a na nim ślady mogące świadczyć o zbrodni. W tej sprawie są już pierwsze zatrzymania. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Ofiara to 31-letni mieszkaniec Jastrzębia. Kilka dni temu jego ciało w Brzeźnicy pod Raciborzem zauważył pracujący tam rolnik.



Początkowo nie było wiadomo, kim jest ofiara. Policjantom udało się to jednak ustalić. Teraz wiadomo także, że najprawdopodobniej doszło do zbrodni.



Jak usłyszał od policjantów reporter RMF FM, o tym, że mogło dojść do zabójstwa świadczą obrażenia, jakie miała na ciele ofiara. W sprawie zostali zatrzymani dwaj mężczyźni. Więcej będzie wiadomo po prokuratorskim przesłuchaniu.