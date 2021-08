To najbardziej prestiżowe zawody lotnicze na świecie - wkrótce ruszają zmagania w Pucharze Gordona Benneta, tym razem w Polsce. O nagrodę, lecąc ponad chmurami przez kilka dni, powalczy wiele załóg z całego świata. Przygotowania i start tego ekstremalnego wyścigu balonów gazowych będzie można podziwiać na Lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Wydarzenie ruszy 20 sierpnia.

/ Materiały prasowe

Puchar Gordona Bennetta to najstarsze i najbardziej prestiżowe zawody lotnicze na świecie. 20 sierpnia startuje 64. edycja wydarzenia. Balony wystartują z Lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.



Pierwszy raz od zakończenia wojny zawody będą rozgrywane w Polsce. Mamy taką możliwość, bo nasi dwaj piloci w 2018 roku wygrali te zawody - Jacek Bogdański i Mateusz Rękas - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Balawajdrem pilot Marek Michalec. Dodaje, że do tej pory Polska startowała w zawodach prawie za każdym razem. Natomiast wygraliśmy cztery razy przed wojną i dwa razy w edycjach powojennych - mówi. Tłumaczy, że zasady są dokładnie takie, jak od ponad 100 lat: Czyli od samego początku, kiedy te zawody były rozgrywane, od 1906 roku. Pierwsze miejsce zdobywa ta załoga, która przeleci najdłuższy odcinek mierzony linią prostą, trzeba wylądować na lądzie - mówi Marek Michalec.



Prezes Aeroklubu Polskiego, główny organizator zawodów Jerzy Makula, zachęca, by wziąć już udział w początku imprezy i obserwować start balonów:

Sam start jest widowiskowy i z pewnością bardzo wzruszający - wznosić się w niebo w towarzystwie hymnu narodowego to wyjątkowe przeżycie nie tylko dla zawodnika, ale także dla obserwatorów. Z całego serca zachęcam, by przy tym być - mówi organizator.

Atrakcji nie zabraknie

64. Międzynarodowe Zawody o Puchar Gordona Benneta uświetni fiesta blisko czterdziestu balonów na ogrzane powietrze, czterogodzinne pokazy lotnicze samolotów wojskowych, śmigłowców i spadochronów. Na niebie zobaczymy pokazy modelarskich samolotów gigantów, a Grupa Balonowa Roleski zaprezentuje replikę balonu Braci Montgolfier.

Nie zabraknie atrakcji dla rodzin z dziećmi, czyli strefy statycznych wystaw lotniczych, wojskowych, zabytkowych samochodów, będzie można wziąć udział w modelarskich animacjach dla dzieci i młodzieży, odwiedzić wesołe miasteczko z zabawkami dla dzieci małych i dużych oraz dorosłych, a także strefy Partnerów i Sponsorów, m.in. Strefa Polska Smakuje - Polski Cukier, gdzie znajdą się niespodzianki dla uczestników imprezy. Na miłośników jedzenia będzie czekał Food Court z foodtruckami.

Z uwagi na pandemię Covid-19 i aktualnie panujące obostrzenia, chcąc wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować poprzez platformę ebilet.pl.

Organizatorem wydarzenia jest Aeroklub Polski. Partnerem imprezy zostało województwo kujawsko-pomorskie, sponsorem strategicznym ENERGA GRUPA ORLEN. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Lista startowa / Materiały prasowe





Zawody z ponad 100-letnią tradycją. Polska triumfowała 6-krotnie

Pierwszy Puchar Gordona Bennetta odbył się w 1906 roku w Paryżu przy ponad dwustutysięcznej publiczności. Polska sześciokrotnie triumfowała w tych zawodach. Czterokrotnie przed wojną w latach 1933, 1934, 1935, 1938 i dwukrotnie po wojnie w latach 1983, 2018. Nazwiska polskich pilotów balonowych - Hynka, Burzyńskiego, Pomaskiego, Wysockiego, Janusza, Janika, Maknego i Cieślaka - na trwałe wpisały się do historii lotnictwa. W stulecie polskiej niepodległości, w 2018 roku załoga Mateusz Rękas i Jacek Bogdański zwyciężyła zawody o Puchar Gordona Bennetta zapewniając Polsce przywilej ich organizacji w 2020 roku.

Czym jest dla mnie rywalizacja w Pucharze? Po pierwsze wyzwaniem sportowym a po drugie wielką radością, że mogę reprezentować Polskę w tak prestiżowych zawodach. Zwycięstwo w Pucharze Gordona Bennetta było dla mnie spełnieniem marzenia które, jak każdy pilot balonowy, nosiłem głęboko w sercu - mówi Jacek Bogdański członek zwycięskiej załogi z 2018 roku.

Starty do pucharu trzykrotnie odbywały się w Polsce. Miejscem ostatnich przedwojennych zawodów w 1939 roku miał być Lwów jednak wybuch II wojny światowej uniemożliwił ich rozegranie. Kolejna nieudana próba rozegrania polskiego Pucharu Gordona Bennetta miała miejsce po zwycięstwie Polaków w 1983 roku jednak sytuacja polityczna spowodowała, że zawody w 1984 rozegrano w Szwajcarii.

Następna polska edycja zawodów przypadała Polsce w 2020 roku, jednakże z powodu pandemii koronawirusa Sars-Cov-2 zawody mające się odbyć we Wrocławiu zostały przeniesione na rok 2021. Start odbędzie się właśnie z lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.

Jakie są zasady zawodów?

Od 1906 roku zasady zawodów są takie same i w teorii proste: najlepsi piloci balonów gazowych startują z tego samego miejsca, w podobnym czasie na balonach o jednakowej pojemności. Wszyscy próbują osiągnąć jak najdłuższy dystans w linii prostej od miejsca startu do lądowania w obszarze mapy zawodów przy czym nie wolno lądować na wodzie. Dwuosobowe załogi spędzają ze sobą 2-3 dni w jednym małym koszu pokonując setki kilometrów.

Dzisiaj ten sport łączy tradycję z nowoczesną technologią, a widzowie mogą podziwiać zmagania zawodników online z każdego miejsca na świecie.