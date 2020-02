Przytulisko dla zwierząt w Ćwiklicach ma pół tysiąca podopiecznych. Potrzebują pomocy

Od 20 lat opiekują się zwierzętami. W Ćwiklicach niedaleko Pszczyny w Śląskiem działa przytulisko, które ma pod swoją opieką około 500 różnych zwierząt. Część z nich została porzucona, inne są chore, jeszcze inne odebrano właścicielom lub uratowano. W przytulisku najwięcej jest koni.

Do przytuliska trafiają najróżniejsze zwierzęta. Część z nich jest chora, część została porzucona, inne straciły właścicieli lub zostały im odebrane. W przytulisku mają zapewnioną opiekę.

Najwięcej mamy koni. W tej chwili to około 150 sztuk. Od koni także to wszystko się zaczęło. W to miejsce trafiły najpierw cztery konie. Potem okazało, że gospodarstwo jest zadłużone, wykupiliśmy je, zainwestowaliśmy w rozbudowę i teraz są tu też inne zwierzęta - mówi Dominik Nawa z przytuliska.

Oprócz koni trafiają tam m.in. psy, są też kury i kaczki, gołębie, a nawet lisy, które uciekły z hodowlanej fermy.