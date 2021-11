W Polsce rośnie grupa osób HIV+, które trafiają do szpitali za późno, w tak ciężkim stanie, że trudno im już pomóc. Szacuje się, że 35 tysięcy Polaków jest zakażonych HIV, z czego aż połowa o tym nie wie. W Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone tym wirusem. Od 20 do 27 listopada, potrwa Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV. W tych dniach, wiele punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać badanie w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie oraz skorzystać z poradnictwa nt. HIV/AIDS, będzie pracowało częściej i dłużej. Z kolei 22 listopada ulicami Krakowa przejedzie samochód wyświetlający na fasadach budynków czerwoną kokardkę z napisem "Razem przeciw HIV".

