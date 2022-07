Projekt ustawy o bezpieczeństwie gazowym został ponownie skierowany do komisji, po tym jak złożono do niej poprawki, które według wnioskodawców mają chronić osoby ze spółdzielni i wspólnot, których mieszkania ogrzewane są przez osiedlowe kotłownie.

Posiedzenie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych / Leszek Szymański / PAP

Poprawkami, które zostały zgłoszone przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, ma się ponownie zająć Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa przypomniała podczas debaty, że obecnie taryfami objęci są wszyscy odbiorcy gazu w domach indywidualnych, szkoły, przedszkola, żłobki, organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie i wspólnoty systemowe, które złożyły oświadczenia, a na dzień dzisiejszy większość je złożyła.

Jeżeli chodzi o te podmioty, które mają własne źródło to jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską. Mam nadzieję że komisja się przychyli do tego rozwiązania i będziemy mogli je w najbliższym czasie przed kolejnym sezonem jesienno-zimowym zaproponować - dodała.

Zgodnie z projektem do końca 2027 r. przedłużony ma zostać obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego. Proponowane przepisy mają też wydłużyć z 40 do 50 dni okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać dostarczone do systemu gazowego.

Projekt zakłada zawieszenie obliga giełdowego w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego lub możliwość zmiany poziomu obliga w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii. Przewidziano też możliwość ogłaszania przez ministra na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu.

W projekcie zdefiniowano bezpieczeństwo gazowe państwa. Określa się je jako stan umożliwiający bieżące i perspektywiczne pokrycie zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.

Projekt zakłada też usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia z obowiązku koncesyjnego obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Zgodnie z uzasadnieniem, obecnie funkcjonujące wyłączenie w tym zakresie, tj. brak konieczności uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi, stanowi duże zagrożenie pozostawienia części obrotu poza kontrolą organu regulacji.