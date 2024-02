Minister cyfryzacji zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa przy przetargu dotyczącym zakupu sprzętu w ramach programu "Laptop dla ucznia" - wynika z komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie w trybie niejawnym w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przy przetargu dotyczącym zakupu sprzętu w ramach programu "Laptop dla ucznia" - poinformowano na stronie ministerstwa.

Podkreślono, że materiały, które stały się podstawą do złożenia zawiadomienia, stanowią informację niejawną.

Koniec programu darmowych laptopów

Rząd Donalda Tuska zawiesił już program darmowych laptopów dla wszystkich uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Powodem jest brak pieniędzy.



Takie informacje przekazali 8 lutego minister edukacji Barbara Nowacka oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Pierwszą edycję tego programu rok temu wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Zawieszamy program "Laptop dla ucznia", po to, żeby w przyszłości dać szansę na nowy świetny program "Cyfrowy uczeń", gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony, gdzie uczniowie czwartych klas będą wiedzieli, że mają narzędzie do pracy, do nauki, do wyrównywania szans - zapowiedział Gawkowski.

Nowy program ma polegać na rozdawaniu niektórym uczniom "sprzętu mobilnego".

Do końca czerwca wraz z ekspertami z Instytutu Badań Edukacji i po konsultacjach, przygotujemy spójną strategię, która też pozwoli nam rozmawiać z Komisją Europejską o wsparciu dla tego programu - dodała Nowacka.