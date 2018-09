Tylko jeszcze dzisiaj będzie bardzo ciepło - do 30 stopni Celsjusza - w całej Polsce. W sobotę nastąpi gwałtowne ochłodzenie. W Tatrach spadnie śnieg, a temperatura w nocy wyniesie 0 st. C.

/ Darek Delmanowicz / PAP

Dzisiaj termometry pokażą nawet 30 stopni Celsjusza w woj. lubuskim i wielkopolskim. Najniższa temperatura - 26 st. C - prognozowana jest w woj. podlaskim. Praktycznie w całym kraju należy się spodziewać przejściowego zachmurzenia, a w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim mogą pojawić się burze.



W nocy na szczytach Tatr opady deszczu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg. Wysoko w górach temperatura spadnie do 2 st. C.



Prognoza pogody na piątek / INTERIA.PL

W sobotę przewidywane jest załamanie pogody. W całym kraju temperatura spadnie poniżej 20 st. C. Najzimniej - 14 st. C - będzie w woj. podkarpackim i lubelskim. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku - do 18 st. C. Przez woj. warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, pomorskie i podkarpackie przejdą burze. W całej Polsce przewidywane jest częściowe zachmurzenie.



Natomiast w Tatrach w ciągu dnia pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu.Temperatura wysoko w górach spadnie do 4 st. C. W nocy będzie jeszcze zimniej - 0 st. C.



Prognoza pogody na sobotę / INTERIA.PL

Niedziela zapowiada się chłodna: od 15 st. C w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim do 18 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. W Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i na Pomorzu mogą pojawić się opady deszczu.



Prognoza pogody na niedzielę / INTERIA.PL

Zimno ma być także przez cały następny tydzień.