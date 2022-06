Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na najbliższy tydzień. Wynika z niej, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się burz, ale też nieco niższej niż ostatnio temperatury.

Termometr na ścianie bloku w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Piątek przyniesie deszcz i burze niemal całym w kraju. Lokalnie może wystąpić również grad, a szczególnie na północy należy spodziewać się nawałnic. Termometry pokażą od 29 stopni na zachodzie do 37 na południowym wschodzie. W czasie burz prędkość wiatru może dojść nawet do 130 km/h.

W sobotę na wschodzie kraju prognozowane są burze. W większości regionów termometry pokażą 20-25 stopni. Chłodniej będzie na Podhalu - ok. 18 stopni.

Niedziela przyniesie dużo słońca. Słaby deszcz może spaść tylko na południowym wschodzie kraju. Nad morzem termometry pokażą 22 stopnie, a na południu - nawet 31. Wiatr będzie słaby, zmienny, jedynie na północy umiarkowany i zachodni.

W poniedziałek, wtorek i środę w wielu miejscach nadal będzie upalnie i burzowo. W poniedziałek opady i burze prognozowane są głównie na północy kraju, a we wtorek i środę padać i grzmieć będzie już miejscami w całym kraju. Burze mogą przynieść silne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalnie grad. Temperatura wzrośnie do 30 - 32 stopni na zachodzie, południu i w centrum kraju. Chłodniej będzie nad morzem - około 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich

W czwartek nadejdzie wyraźne ochłodzenie. W całym kraju pojawi się sporo chmur oraz przelotne opady. Na południowym wschodzie spodziewane są burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy 20-25 stopni. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h.