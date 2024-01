Rząd obniża wymagania dla lekarzy, którzy mają wchodzić w skład wojskowych komisji kwalifikacyjnych. Powodem są problemy dotyczące skompletowania tych komisji. Kwalifikacja dla 230 tysięcy osób rusza w czwartek.

Zdj. ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Obniżenie wymagań dla lekarzy oznacza, że - inaczej niż dotychczas - do zasiadania w komisji nie będzie wymagana lekarska specjalizacja. Zniesienie tego wymogu ma ułatwić kompletowanie komisji powiatowych i wojewódzkich, a w niektórych przypadkach w ogóle powołanie tych zespołów.

Środowisko lekarskie od dawna zgłasza problemy związane z pracą w komisjach - medycy wybierają pracę z pacjentami, a nie orzecznika. Także dyrektorzy szpitali niechętnie zezwalają swym pracownikom na dodatkową pracę przy wojskowej kwalifikacji.

Dodatkowo rząd nieznacznie podwyższy stawki dzienne dla orzeczników - szefowie komisji za dzień pracy mają maksymalnie otrzymać zamiast 900 zł - tysiąc.

Kwalifikacja wojskowa to określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej przez obywateli. Wezwania otrzymają głównie urodzeni w 2005 roku. To 230 tys. osób.