Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie dziewięciu oficerom Wojska Polskiego. „Święto Wojska Polskiego to święto wielkiego zwycięstwa i wielkiego czynu polskiego żołnierza” - podkreślił prezydent, gratulując oficerom WP odebrania nominacji generalskich.

Prezydent awansował dwóch generałów brygady na stopień generała dywizji, siedmiu pułkowników odebrało natomiast nominacje na pierwszy generalski stopień - generała brygady.



Na stopień generała dywizji prezydent mianował dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Sławomira Drumowicza oraz komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasza Połucha.



Nominacje na generała brygady otrzymali: zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Logistyki płk Artur Kępczyński; zastępca dowódcy WOT płk Maciej Klisz; dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Kosowski; dowódca 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Piotr Kriese; dowódca 10. Brygady Logistycznej płk Maciej Siudak; radca generalny w Biurze Ministra Obrony Narodowej płk Grzegorz Skorupski oraz dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk Maciej Trelka.



Jak podkreślił potem prezydent, istotą Święta Wojska Polskiego jest to, że to święto "w dniu wielkiej Viktorii, w dniu heroicznego czynu polskiego żołnierza, bohaterskiego, niezwykłego".



Cytat Kiedy wydawało się, że nie ma już szans, że wróg zdobędzie Warszawę - udało się odwrócić losy tamtej bitwy i tamtej wojny. Dzięki geniuszowi dowódczemu, dzięki determinacji marszałka Józefa Piłsudskiego i polskich generałów, ale przede wszystkim dzięki niezwykłemu bohaterstwu tych, którzy stanowili tę milionową armię. Dlatego właśnie ten dzień jako Święta Wojska Polskiego jest tak ważny. powiedział Duda.

Jak wskazał, to święto wielkiego zwycięstwa i wielkiego czynu polskiego żołnierza. Dlatego ogromnie gratuluję panom generałom, że nominacje odbieracie właśnie dzisiaj. Nie mam wątpliwości, że to jest taki moment w życiu żołnierza, który zapamiętuje się na całe życie. Gratuluję tych nominacji, ale przede wszystkim gratuluję, że stało się to właśnie w tej dacie - zaznaczył.