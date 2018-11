Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że Mateusz Morawiecki przyjął dymisję szefa KNF Marka Chrzanowskiego i to było jedyne rozsądne rozwiązanie w tej sytuacji.

Premier Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk / Piotr Nowak / PAP

Dworczyk pytany, czy los szefa KNF Marka Chrzanowskiego, który poinformował we wtorek, że składa dymisję z pełnionej funkcji, został przesądzony odpowiedział: "ta dymisja została przyjęta".



To było jedyne rozsądne rozwiązanie w tej sytuacji. Szef KNF-u powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz zaufaniem społecznym. Po informacjach medialnych, z którymi dzisiaj mogliśmy się zapoznać na pewno takiego określenia wobec szefa KNF-u użyć nie można - powiedział szef KPRM.



Ta sprawa musi być absolutnie wyjaśniona, dymisja została przyjęta i zgodnie z procedurą jeden z dwóch zastępców szefa KNF-u zostanie wyznaczony jako pełniący obowiązki, a następnie zostanie wyznaczony nowy szef - dodał Dworczyk.

Wcześniej decyzję o dymisji podjął sam Chrzanowski.

W związku z nieuczciwymi i bezpodstawnymi atakami oraz oskarżeniami wysuwanymi przez p. Leszka Czarneckiego, będącymi w sposób niebudzący wątpliwości prowokacją dokonaną przez układ pragnący zdyskredytować moją osobę jako Przewodniczącego KNF w celu wywarcia nacisku na rzetelnie prowadzony w KNF proces restrukturyzacji jednego z banków, z odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i konieczność wnikliwego wyjaśnienia sprawy dla dobra państwa, składam dymisję z pełnionej przeze mnie funkcji - podkreślił Chrzanowski



Dymisja to pokłosie doniesień "Gazety Wyborczej". Wtorkowa "GW" napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, szef KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Na środę rano do KPRM Chrzanowskiego wezwał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zażądał też natychmiastowych wyjaśnień od szefa KNF oraz zlecił prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji.

W oświadczeniu do publikacji "Gazety Wyborczej" odniosła się Komisja Nadzoru Finansowego.

Stwierdza w nim m.in., że "odczytuje opisane w artykule działania p. Leszka Czarneckiego jako próbę wywierania wpływu na Komisję Nadzoru Finansowego poprzez szantaż".

Informuje również, że "Marek Chrzanowski podjął kroki prawne w związku z fałszywymi oskarżeniami wysuwanymi przez p. Czarneckiego oraz w związku ze zniesławieniem mającym na celu utratę zaufania publicznego".

Chrzanowski nie chciał dymisji

Przypomnijmy, że w pierwszych godzinach po publikacji tekstu "GW" szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski twierdził, że nie poda się do dymisji. W krótkiej wymianie SMS-owej z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego -przebywający w Singapurze - stwierdził, że skraca swój pobyt w Singapurze i jest już w drodze na lotnisko, bo chce jak najszybciej być w kraju.



Wtedy fakt, że Chrzanowski nie chce się podać do dymisji był problemem dla rządu. Jak donosił Krzysztof Berenda, rządząca partia szukała sposobu jak doprowadzić do dymisji Chrzanowskiego. Do izby wyższej parlamentu trafiła uchwalona w piątek przez Sejm ustawa rozszerzająca skład Komisji Nadzoru Finansowego o nowych członków. Osoby z najbliższego otoczenia twierdziły, że przepisy na tyle mocno zmienią organizację Komisji Nadzoru Finansowego, że nikt nie będzie miał pretensji, jeżeli w Senacie pojawi się poprawka, pozwalająca premierowi na szybkie odwołanie szefa komisji.





