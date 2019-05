W wyborach do PE w Polsce mandaty europosłów uzyskali wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy, polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, oraz m.in. rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Premier pytany o to, kiedy dojdzie do rekonstrukcji rządu, odpowiedział, że nowi europosłowie obejmą nowe funkcje za kilka tygodni.

Premier Mateusz Morawiecki na pokładzie samolotu wracającego z Brukseli / Radek Pietruszka / PAP

Jest oczywiście przepis, że te osoby, które obejmują mandat europarlamentarzystów za kilka tygodni, w ciągu dwóch tygodni muszą z rezygnować z obecnych funkcji, a więc ministerialnych czy poselskich, więc to jest pewna podpowiedź, co do tego, kiedy (nastąpi rekonstrukcja rządu - PAP)" - tłumaczył Mateusz Morawiecki. Pytany o to, czy są już kandydaci w miejsce ministrów, którzy opuszczą rząd, odpowiedział: "mamy bardzo dobrych kandydatów".



Trzeba się rozstawać z tymi koleżankami i kolegami, a to byli znakomici ministrowie, wiceministrowie i po prostu wysokiej klasy profesjonaliści, była to przyjemność pracować z nimi w rządzie - powiedział szef rządu.



"Nie rozmawialiśmy o personaliach, ale o procedurze wyboru"

Zakończył się szczyt w Brukseli. Kto obejmie najważniejsze stanowiska w UE? W Brukseli zakończył się nieformalny szczyt Unii Europejskiej, podczas którego przywódcy państw dyskutowali o obsadzie głównych stanowisk we Wspólnocie. Propozycje kandydatów szef Rady Europejskiej Donald Tusk przedstawić ma za niecały miesiąc. czytaj więcej

Mateusz Morawiecki w nocy z wtorku na środę wrócił z nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli.

Nie rozmawialiśmy na szczycie UE praktycznie o żadnych personaliach, tylko o procesie, procedurze wyboru osób na najważniejsze stanowiska; Polska jest otwarta na dalsze rozmowy - powiedział lecącym z nim w samolocie dziennikarzom.



We wtorek w Brukseli odbył się nieformalny szczyt UE w sprawie "nowego rozdania" we Wspólnocie. Unijni liderzy zapoczątkowali rozmowy na temat obsady najważniejszych stanowisk. Ale nie zapadły żadne wiążące decyzje. Dalsze negocjacje przewidziane są na koniec czerwca.



Wyniki wyborów do PE pokazały, że jest duże rozdrobnienie, większe niż było do tej pory - twierdzi Morawiecki. Podkreślił, że w 40-letniej historii powszechnych wyborów do PE nie było takiego rozdrobnienia i sytuacji, w której dwie główne frakcje parlamentarne nie mogą zbudować większości.



To otwiera pole do różnych rozmów i my taką otwartość na różne rozmowy oczywiście zadeklarowaliśmy - twierdzi szef polskiego rządu. Jego zdaniem, Polska jest w stałym kontakcie z "wieloma kluczowymi graczami", niezależnie od tego, które frakcje utworzą większościową koalicję w PE.



Mateusz Morawiecki przypomniał, że wraz z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej spotkał się przed wtorkowym szczytem w Brukseli z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rozmawialiśmy o tym, jakie są nasze priorytety, a te priorytety obejmują coś, co nazywamy takim słowem może niezbyt zgranym +pakietowość+, czyli negocjowanie w pakiecie kilku rzeczy jednocześnie - z jednej strony personalia, są one oczywiście ważne, a z drugiej strony kładziemy ogromny nacisk na to, żeby były to osoby, które reprezentują pewien typ osobowości - zaznaczył.



Klimat, energia, gospodarka. Morawiecki o obsadzie najważniejszych stanowisk w Unii Klimat, energia i gospodarka: poglądy kandydatów w tych obszarach będą - jak ujawnił Mateusz Morawiecki - najistotniejsze dla polskich władz przy obsadzie kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej. W Brukseli ruszył dzisiaj szczyt, w trakcie którego liderzy państw i rządów będą rozmawiać nt.... czytaj więcej

Donald Tusk: Ruszają konsultacje ws. wyboru szefa KE

Mateusz Morawiecki podkreślił przy tym, że polski rząd stawia na kompromis w kwestii obsady najważniejszych stanowisk w UE, a nie na konfrontację. Poinformował, że rozmawiał na marginesie szczytu z wieloma premierami rządów państw członkowskich.- mówił Mateusz Morawiecki.- dodał.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział rozpoczęcie konsultacji z Parlamentem Europejskim ws. wyboru przyszłego szefa KE. Jednocześnie, jak dodał, zamierza kontynuować konsultacje z przywódcami unijnymi ws. obsadzania pozostałych najwyższych stanowisk w Unii.



Tusk ma nadzieję, że dzięki temu uda się znaleźć odpowiednie osoby na stanowiska, które zwolnią się w czerwcu.



Na konferencji Donald Tusk podkreślał, że podczas wtorkowego nieformalnego szczytu przywódcy nie dyskutowali o konkretnych nazwiskach. Takie rozmowy toczyły się jednak w kuluarach. Wśród potencjalnych kandydatów na szczycie wymieniani byli m.in. główny unijny negocjator brexitu Francuz Michel Barnier, kandydat Europejskiej Partii Ludowej Niemiec Manfred Weber, czy unijny komisarz ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz, unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.