Będzie odwołanie od decyzji nakazującej przymusowe dokarmianie Mariusza Kamińskiego, osadzonego w zakładzie karnym w Radomiu. Były minister i poseł od ponad tygodnia prowadzi głodówkę. Z jego pełnomocnikiem rozmawiał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Protest przed aresztem śledczym w Radomiu / Piotr Polak / PAP

Przymusowe dokarmianie Mariusza Kamińskiego wciąż się nie rozpoczęło. Mec. Michał Zuchmantowicz, który zna treść decyzji sądu wykonawczego w tej sprawie, podkreśla, że postanowienie daje jedynie możliwość stosowania przymusu. Opisuje też krytyczne parametry stanu zdrowia, po przekroczeniu których, można zastosować przymusowe dokarmianie. Jak twierdzi prawnik wartości te nie zostały przekroczone.

Sam Mariusz Kamiński nie zgadza się z decyzją sądu i wciąż nie przyjmuje pokarmu. W formie kroplówki przyjmuje niezbędne elektrolity. W związku z jego decyzją - pełnomocnik byłego polityka - w konsultacji z lekarzami - przygotowuje zażalenie na decyzję radomskiego sądu. Ma ona trafić do Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Wideo youtube

Tusk: Prezydent opowiada niestworzone rzeczy o więźniach politycznych

Wciąż dziwi mnie dlaczego prezydent Andrzej Duda w Polsce i za granicą opowiada jakieś niestworzone rzeczy o więźniach politycznych, deklaruje, że wierzy w ich bezwzględną niewinność, a równocześnie nie chce ich ułaskawić - powiedział w czwartek w Sejmie premier Donald Tusk.

Został on zapytany przez dziennikarzy o sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i o to, że politycy PiS "politycznie za nich umierają".

"To, że tutaj nastrój siadł bardzo w ławach poselskich PiS-u, to widzimy, trudno im się dziwić, bo właśnie teraz dociera do nich świadomość o wszystkich konsekwencjach przegranych wyborów" - powiedział premier.

Natomiast - jak dodał - "co, do panów Kamińskiego i Wąsika nie zmieniam zdania". "A właściwie nie zmienia mi się nastrój zdziwienia, dlaczego pan prezydent w Polsce i za granicą opowiada jakieś niestworzone rzeczy o więźniach politycznych, deklaruje, że wierzy w ich bezwzględną niewinność, że są czyści, kryształowi, mimo wyroku sądu, a równocześnie nie chce ich ułaskawić" - powiedział Tusk.

"Kompletnie tego nie rozumiem, widzę w tym jakąś - powiem nieładnie - nie za mądra grę, ale kosztem tych ludzi" - podkreślił.

Abp Gądecki prosi M. Kamińskiego i M. Wąsika o zaprzestanie głodówki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wczoraj wystosował list do M. Kamińskiego i M. Wąsika, w którym zobowiązał się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u ministra sprawiedliwości. Zaapelował też o zaprzestanie protestu głodowego.

Kamiński i Wąsik od kilku dni prowadzą w więzieniach strajk głodowy. Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, że otrzymał informację od małżonki Mariusza Kamińskiego o sądowym nakazie przymusowego dokarmiania Kamińskiego. Zaapelował do szefa MS i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby umożliwił Kamińskiemu i Wąsikowi przerwę w odbywaniu kary.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową.

W ubiegły wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS w Pałacu Prezydenckim.