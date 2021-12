Ruch Samorządowy - Tak dla Polski! - tak ma się nazywać nowe stowarzyszenie samorządowe, którego powstanie mają ogłosić w środę samorządowcy różnych szczebli. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski przekonuje, że ruch ma być zachętą dla opozycji do jednoczenia się.

Rafał Trzaskowski i Aleksandra Dulkiewicz / Jan Dzban / PAP/EPA

Prezydenci: Warszawy Rafał Trzaskowski, Poznania Jacek Jaśkowiak, Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Wrocławia Jacek Sutryk oraz Sopotu Jacek Karnowski mają w środę w Poznaniu wziąć udział w ogłoszeniu powołania nowego stowarzyszenia samorządowego "Ruch Samorządowy - Tak dla Polski".

Prezydent Sopotu podkreślił w rozmowie z PAP, że w ostatnich latach powstało wiele różnych, często lokalnych stowarzyszeń samorządowych, a także stowarzyszeń zbliżonych do poszczególnych ugrupowań politycznych. Takich jak "Tak! Samorządy dla Polski", "Ruch Wspólna Polska", "Dolny Śląsk Wspólna Sprawa", "Wielkopolska - Kierunek Europa", "Łączy nas samorząd", "Tak dla Opolskiego", "Ruch Obrony Polskiej Samorządności".

Stwierdziliśmy, że te wszystkie siły trzeba ze sobą połączyć, stąd chcemy powołać ruch samorządowy, który będzie jednym stowarzyszeniem i który będzie liczył około 300 samorządowców - wójtów, burmistrzów, prezydentów - zaznaczył Karnowski. Chcemy dzięki temu doprowadzić do synergii sił demokratycznych w wyborach do sejmików, ale także do Senatu i być może do Sejmu - dodał.

Karnowski nie wykluczył, że stowarzyszenie może być płaszczyzną porozumienia całej opozycji. Chcemy, aby opozycja się porozumiała dzięki samorządowcom - powiedział.

Przypomniał, że to samorządowcy doprowadzi do "paktu senackiego" który umożliwił zwycięstwo opozycji w ostatnich wyborach do Senatu. Podkreślił, że samorządowcy jako siła polityczna okazali się skuteczni także przy zablokowaniu tzw. wyborów kopertowych w 2020 roku oraz wynegocjowaniu nieco lepszych dla samorządów zapisów "Polskiego Ładu".

Według niego, w nowym stowarzyszeniu najwięcej będzie samorządowców bezpartyjnych, choć będą też związani z PO, z PSL czy z Lewicą. Łączy nas wspieranie samorządów i współpraca z UE - podkreślił prezydent Sopotu.

W środowej imprezie mają wziąć udział także m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wójt gminy Korycin Mirosław Lech, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wójt Izabelina Dorota Zmarzlak i wiceprezydent Słupska Marta Makuch.