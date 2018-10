Na drogach w rejonie Słubic i Świecka w woj. lubuskim w czwartek może być tłoczno - ostrzega policja. Wszystko z powodu świątecznej przerwy w ruchu ciężarówek, która w środę będzie obowiązywała w Niemczech.

W środę 3 października w Niemczech obchodzony będzie Dzień Jedności Narodowej. To święto państwowe i w tym dniu u naszych zachodnich sąsiadów nie będzie odbywał się ruch pojazdów ciężarowych. Ta sytuacja z całą pewnością spowoduje zwiększenie natężenia w ruchu drogowym następnego dnia - zapowiada Magdalena Jankowska z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Policja ostrzega, że w związku z tym w czwartek 4 października można spodziewać się sporych korków na autostradzie A2, szczególnie na jej pasach w kierunku Niemiec, kiedy kierowcy ciężarówek wyruszą w drogę po przymusowym postoju.

Ponadto utrudniony może być dojazd do Słubic od strony Zielonej Góry oraz Rzepina i Ośna Lubuskiego. Utrudnienia w ruchu mogą pojawić się też w samych Słubicach, głównie w rejonie mostu granicznego.

W miejscach newralgicznych i wszędzie tam, gdzie będą występowały utrudnienia, będą policjanci, którzy zrobią wszystko, by usprawnić płynność w ruchu kołowym. Mimo to apelujemy o zachowanie ostrożności i - jeżeli jest to możliwe - o korzystanie z innych przejść granicznych oraz wybór tras alternatywnych - dodała Jankowska.