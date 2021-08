Dziś rano z Polski do Niemiec ruszył strażacki konwój z pomocą dla dotkniętych powodzią terenów - poinformowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast kolejna grupa strażaków i policjantów policyjnym śmigłowcem ruszyła do Turcji, by pomagać w gaszeniu pożarów na południu kraju. Morawiecki zapowiedział również, że – w odpowiedzi na prośbę greckiego premiera – tam również zostanie skierowana grupa strażaków do pomocy w walce z pożarami.

