Dwie osoby odniosły obrażenia po policyjnym pościgu. Dwa radiowozy ścigały w Gdańsku hondę, która nie zatrzymała się do kontroli. Doszło do zderzenia policyjnych aut z uciekającym autem. Lekkie obrażenia odniósł jeden z policjantów oraz uciekający kierowca. Honda była kradziona.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Na ulicy Jabłoniowej policjanci ruchu drogowego dali sygnał do zatrzymania się kierującemu samochodem marki Honda. Sprawca nie zareagował na to, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim włączając sygnały świetlne i dźwiękowe - poinformowała nadkom. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jednocześnie wezwany został drugi radiowóz, aby zatrzymać uciekającego kierowcę.



Na ulicy Kartuskiej na wysokości ulicy Nowatorów kierujący samochodem honda uderzył w radiowóz, który stanął mu na drodze ucieczki. Uszkodzony też został radiowóz, który jechał za hondą - dodała Ciska.



29-latek miał cofnięte prawo jazdy

Zatrzymany przez policję mężczyzna to 29-letni mieszkaniec Gdańska, który miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Okazało się też, że honda była kradziona.



29-latek był trzeźwy. W szpitalu pobrano mu krew do badań na obecność środków odurzających.



Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.