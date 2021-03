Fundacja Poland Business Run co roku gromadzi tysiące biegaczy, którzy biorąc udział w największej charytatywnej sztafecie w Polsce, pomagają zebrać środki na wsparcie osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. W 2021 roku bieg odbędzie się 5 września. Tymczasem fundacja rozpoczęła poszukiwania beneficjentów Poland Business Run 2021.

źródło: fundacja Poland Business Run / zdjęcie ilustracyjne / informacja prasowa /

Bieg Poland Business Run jest flagowym wydarzeniem fundacji, które co roku gromadzi tysiące biegaczy z setek firm gotowych pomagać potrzebującym. Od pierwszej edycji odbywał się on we wrześniu i tegoroczna - jubileuszowa - nie będzie wyjątkiem. 10. bieg Poland Business Run odbędzie się 5 września 2021 roku.

Dotychczas sztafeta odbywała się w dziewięciu miastach Polski. W 2020 roku, ze względu na pandemię, zmieniła ona formułę na wirtualną, w ramach której pracownicy firm i korporacji z całego świata biegli po samodzielnie wybranej czterokilometrowej trasie, a udokumentowane wyniki przesyłali za pomocą dedykowanej aplikacji. W ten sposób zebrano środki na wsparcie 71 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie do protez, nauki chodu czy cennej rehabilitacji.

W całej historii biegu pomogliśmy "stanąć na nogi" już setkom osób - opowiada Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run - ale nie zrobilibyśmy tego sami. Niezmiernie cieszy nas wciąż rosnące zainteresowanie zarówno firm wystawiających swoje drużyny, jak i samych biegaczy. Bardzo doceniamy także zaangażowanie firm, które od wielu lat pozostają sponsorami biegu.

Od 1 marca kolejne osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mogą zgłaszać się, by dołączyć do grona beneficjentów tegorocznego biegu. Fundacja Poland Business Run dofinansowuje zakup protez lub sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitację, konsultacje medyczne i pomoc psychologiczną.

Gorąco zachęcamy do przekazywania informacji dalej - nie tylko o biegu, ale też o poszukiwaniach beneficjentów. Zależy nam, by dotrzeć do jak największej grupy osób, którym takie wsparcie jest potrzebne - mówi Agnieszka Pleti.

By zostać beneficjentem Poland Business Run 2021, należy wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami wysłać pocztą na adres Fundacji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie polandbusinessrun.pl (zakładka Jak zostać beneficjentem?).