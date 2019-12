Życzenia, toasty i eksplozja radości! Punktualnie o północy Polacy powitali Nowy Rok 2020.

Uczestnicy Sylwestra Marzeń w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

W największych miastach Polski przywitano 2020 rok na dużych imprezach plenerowych.



Koncert sylwestrowy zorganizowano na placu Bankowym w Warszawie. Wśród gwiazd imprezy znaleźli się m.in. Blue Cafe, Pectus, Aleksandra Gintrowska, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Ania Karwan, Ewelina Lisowska, Natalia Szroeder, Grzegorz Hyży, Liber i Sławek Uniatowski.

Sylwia Grzeszczak w czasie koncertu w Warszawie / Marcin Obara / PAP



Po raz drugi w stolicy zrezygnowano z fajerwerków o północy - ich miejsce zajął pokaz laserów. Organizatorami imprezy są władze Warszawy i TVN.

Pectus na placu Bankowym w Warszawie / Marcin Obara / PAP





Sylwestrowa Moc Przebojów - to hasło przewodnie koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na olbrzymiej scenie zaprezentowali się wykonawcy z Polski i z zagranicy. Organizatorzy - samorząd woj. śląskiego, do którego należy Stadion Śląski, władze Katowic i telewizja Polsat - zapowiadali imprezę jako "największą dyskotekę w Polsce". Jej gwiazdy to m.in. Sławomir, DJ BoBo, Maciej Maleńczuk, Captain Jack, La Bouche, Feel, Cleo i Enej.

Zenon Martyniuk - gwiazda Sylwestra Marzeń w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP





Sylwester Marzeń z TVP zorganizowano na Równi Krupowej w Zakopanem. Zabawę w mieście pod Giewontem rozpoczął zespół Golec uOrkiestra & Gromee przebojem "Górą ty".

Viki Gabor w czasie koncertu w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP



Inne gwiazdy wieczoru to Natalia Oreiro, znana z serialu "Zbuntowany anioł", a także zwyciężczyni tegorocznej Eurowizji Junior Viki Gabor oraz Chris Norman, Zenon Martyniuk, Maryla Rodowicz, Weekend, Boys, Kombi, Stefano Terrazzino, Chico & The Gypsies, Modern Talking, Bayer Full czy Smokie.

Koncert sylwestrowy na Rynku Głównym w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP





Sylwestrową zabawę w Krakowie - podobnie jak w latach poprzednich - zorganizowano w trzech miejscach i bez pokazu pirotechnicznego.





Andrzej Dąbrowski w czasie koncertu na Rynku Głównym w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP



Koncert na Rynku Głównym otworzył pochodzący z Krakowa Jan-rapowanie, a później w ramach przedsięwzięcia "Albo inaczej", które polega na prezentacji znanych piosenek w nowych aranżacjach, wystąpili Andrzej Dąbrowski i Krystyna Prońko, Ten Typ Mes, Te-tris oraz Piotr Zioła, Paulina Przybysz i Ralph Kaminski.







Zabawę w Nowej Hucie poprowadził jako didżej jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy muzycznych Hirek Wrona. Potańcówkę z przebojami od lat 70. aż do współczesnych światowych hitów urządzono w namiocie ustawionym w alei Róż. Z kolei Rynek Podgórski zamienił się w wielką salę balową.