W sobotę na zachodzie, w centrum i na północy wystąpią przelotne opady deszczu. Najładniejsza pogoda będzie na południowym wschodzie Polski. Rano możliwe mgły - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę z północnego zachodu ku centrum będzie przemieszczać się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. To spowoduje, że na zachodzie, w centrum i na północy będzie więcej chmur. Zachmurzenie będzie tam umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na Wybrzeżu mogą pojawić się słabe burze. Najładniejsza pogoda będzie południowym wschodzie Polski. Rano możliwe mgły.

Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, do 22 na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, południowo zachodni i zachodni.

W nocy strefa chłodnego frontu przemieści się na południowy wschód. Tam będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W zachodniej i centralnej Polsce się rozpogodzi. Miejscami na krańcach północnych, na wschodzie i na południu wystąpią przelotne opady deszczu. Na krańcach południowych może spaść do 12 mm.



Temperatura minimalna od 6 stopni Celsjusza na zachodzie kraju, do 10 na południowym wschodzie i nad morzem. W kotlinach sudeckich od 4 do 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wschodzie i nad morzem okresami porywisty, zachodni.