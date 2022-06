Porozumienie z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy nie zakłada podwyższenia wieku emerytalnego. Chodzi o dłuższą aktywność zawodową seniorów - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg. Jak dodała, rząd od lat zachęca seniorów do kontynuowania pracy.

Maląg: Porozumienie w sprawie KPO nie zakłada podwyższenia wieku emerytalnego. Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

W środę Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy, co jest konieczne dla uruchomienia pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zastrzegła w czwartek w Warszawie, że wypłata pieniędzy nastąpi po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN).



Dziennik "Rzeczpospolita" podał w piątek, że w ramach "kamieni milowych" rząd zobowiązał się także do przedłożenia Komisji Europejskiej w IV kwartale 2024 r. raportu dotyczącego podjętych działań, które mają na celu podniesienie efektywnego wieku emerytalnego.



Gazeta wyjaśnia, że "chodzi o pokazanie efektów rozwiązań wprowadzonych w tzw. Polskim Ładzie w postaci zwolnienia z podatku od dochodów osobistych (PIT) seniorów, którzy nie korzystają z możliwości przejścia na emeryturę w ustawowym (obniżonym w 2017 r.) wieku emerytalnym".



W raporcie - jak czytamy w "Rz" - powinien znaleźć się opis wpływu podjętych działań na rynek pracy, zrównoważenie systemu emerytalnego, finanse publiczne oraz równość płci.

"Dłuższa aktywność zawodowa seniorów"

Jak wyjaśniła szefowa MRiPS porozumienie z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy nie zakłada podwyższenia wieku emerytalnego. "Chodzi o dłuższą aktywność zawodową seniorów. Rząd od lat zachęca seniorów do kontynuowania pracy lub realizacji nowych planów zawodowych, jeśli tylko siły im na to pozwalają" - podkreśliła minister.



Zwróciła uwagę, że wśród szeregu działań podjętych przez rząd w celu zwiększania aktywności zawodowej kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia jest PIT-0 dla seniorów.



"Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą zwolnieni z PIT do ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł." - wskazała Maląg.



Jak zaznaczyła, w ciągu ostatnich siedmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 40 proc. Minister poinformowała, że w grudniu minionego roku pracowało 812,9 tys. emerytów.



"Rok wcześniej było to 776,6 tys. osób, a pod koniec 2015 r. - 575,4 tys. Średni wiek pracujących emerytów wyniósł 66,9 roku (dla mężczyzn było to 68,3 roku, dla kobiet - 65,8 roku). Wielu seniorów chce pracować, a dobra sytuacja na rynku pracy i niskie bezrobocie dają im szansę na dłuższą aktywność zawodową" - podkreśliła Maląg.



Minister rodziny przypomniała, że realizowane są również projekty przygotowane z myślą o osobach, które chcą pozostać dłużej aktywne na rynku pracy, np. jest to program "Aktywni plus" i "Dobry pracownik nie ma wieku".



Ponadto - jak dodała - osoby bezrobotne powyżej 50 r.ż., podobnie jak inne zarejestrowane osoby bezrobotne, mogą korzystać z szerokiego spektrum usług i instrumentów rynku pracy.



W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.