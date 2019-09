Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula podpisał umowę na budowę Centrum Komunikacyjnego. Całość inwestycji obejmującej rewitalizację budynków dworca, budowę parkingów, przebudowę ulic i przebudowę placu w Kuźnicach będzie kosztowała blisko 90 mln zł.

Przebudowywany dworzec kolejowy w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Całkowita kwota jaką wydamy na budowę Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem, to niemal 90 mln zł. Dzisiaj podpisujemy umowę na największą część tej inwestycji o wartości około 40 mln zł, która obejmie rozbudowę placów manewrowych i stacji dla autobusów, dojazdów do dworca, budowę trzykondygnacyjnego parkingu na 150 miejsc oraz przebudowę ronda Armii Krajowej. To niezwykle ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców, jak i dla naszych turystów - przekonywał burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2022 roku. Wówczas dworzec jak i jego otoczenie zupełnie zmieni swój wygląd. Wkrótce Urząd Miasta Zakopane ogłosi kolejny przetarg na przebudowę placu w Kuźnicach, a w kolejnym etapie, w ramach Centrum Komunikacyjnego, powstanie parking zaporowy w rejonie osiedla Spyrkówka, który zostanie połączony nową jezdnią z rejonem dworca kolejowego.

Budowa Centrum Komunikacyjnego to największa inwestycja Zakopanego po 1989 roku, która w całości będzie nas kosztowała około 90 milionów. Możemy ją realizować dzięki funduszom unijnym pochodzącym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - dodał burmistrz.

Pierwszym etapem inwestycji jest obecnie trwająca modernizacja zabytkowych budynków dworca. W najstarszej części dworca, który powstał ponad 100 lat temu, prowadzone są prace wykończeniowe, a w kolejnej części trwają pracę budowlane. Remont zabytkowych budynków dworca jest objęty nadzorem konserwatora zabytków.

Nie chcieliśmy, aby nasz zakopiański dworzec przekształcił się w galerię handlową. Chcieliśmy, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają pod Tatry, wysiadając na dworcu, widzieli zabytkowy budynek nawiązujący do dawnego Zakopanego - powiedział Dorula.