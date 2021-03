To będzie pochmurny wieczór, przejaśnień należy spodziewać się tylko lokalnie. Będzie za to dość ciepło - ba zachodzie termometry mogą pokazać nawet 8 stopni na plusie.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wieczorem na terenie kraju będzie dominować zachmurzenie całkowite. Pogodnie może być na południowym wschodzie, w województwach lubelskim i podkarpackim oraz na południowo-zachodnich krańcach Polski. Na południu województwa małopolskiego mogą występować opady, ale będą to raczej mżawki - podał Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyk przekazał, że wieczór nie będzie wietrzny, a temperatura w zachodniej części kraju może około godz. 19 wynosić nawet 8 stopni.

W większości obszarów temperatura dodatnia utrzyma się także w nocy, choć po godzinie 19 zacznie się robić chłodniej. Spodziewamy się, że będzie to od 2 do maksymalnie 4 stopni. Na Podlasiu dzisiejszej nocy będzie około zera, a nawet do pięciu stopni poniżej zera temperatura może spaść na południowo-wschodnich krańcach Polski - dodał synoptyk.