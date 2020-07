Policjanci w Warszawie zatrzymali młodego mężczyznę, który - według ich ustaleń - we wtorkowy wieczór pobił na przystanku autobusowym w Wieliczce nauczyciela za to, że ten stanął w obronie czarnoskórego obcokrajowca. Po pobiciu jeden z dwóch napastników opublikował w sieci filmik, chwaląc się tym, co zrobili.

Zdjęcie ilustracyjne /Jacek Skóra /Archiwum RMF FM

REKLAMA