Komisja Europejska zatwierdziła wypłatę pięciu miliardów euro zaliczki dla Polski ze zmienionego Krajowego Planu Odbudowy - dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli.

Pięć miliardów euro dla Polski. Jest decyzja KE / Eibner-Pressefoto/ Kohring / PAP/DPA

Unijni komisarze jeszcze dziś oficjalnie ogłoszą decyzję w tej sprawie. Ale została już ona formalnie przyjęta.

Wiele wskazuje na to, że pieniądze pojawią się na początku przyszłego roku. Jest mało prawdopodobne, by wpłynęły do końca grudnia.

Urzędników brukselskich czeka przerwa świąteczna, a dzisiejszą decyzję unijnych komisarzy, muszą jeszcze zaakceptować 8 grudnia ministrowie finansów 27 krajów. Jest to jednak formalność.

W przypadku wspomnianych funduszy nie chodzi o "odblokowanie" KPO, które wciąż jest uzależnione od spełnienia kamieni milowych związanych z praworządnością w Polsce.

Pieniądze, o których mowa to dodatkowe środki na uniezależnienie energetyczne od Rosji. Zaliczka nie jest uwarunkowana stanem praworządności w naszym kraju.

Na pięć miliardów euro składa się: 551 mln euro z puli grantów i 4,5 mld z puli nowych pożyczek na niezależność energetyczną.

Nasza korespondentka jako pierwsza informowała w piątek, że decyzja ws. pięciu miliardów euro zaliczki już zapadła.