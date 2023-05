All Right to międzynarodowa online szkoła angielskiego, która do niedawna specjalizowała się w nauce dla dzieci, od kwietnia 2023 roku All Right ma 2 kierunki: All Right Kids (dla dzieci w wieku 4-12 lat) i All Right Pro (dorośli, w wieku od 12 lat), co pomoże spełnić potrzeby każdego ucznia w zakresie nauki języka angielskiego.

Szkolenie oparte jest na metodologii Cambridge, co gwarantuje wysokie standardy jakości, podczas gdy szkoła oferuje różne programy w zależności od poziomu i celów ucznia. Najpopularniejsze kursy wśród studentów All Right Pro to "Angielski konwersacyjny" oraz "Angielski dla początkujących". Warto zauważyć, że ponad połowa uczniów przyszła na studia z poziomem pre-intermediate, 30% z poziomem średniozaawansowanym, a 17% z poziomem podstawowym. A 80% słuchaczy to kobiety. Zajęcia odbywają się na interaktywnej online platformie, z dowolnego urządzenia: nawet z komputera albo ze smartfona. Nauczyciele przechodzą wieloetapowy proces selekcji, posiadają wykształcenie pedagogiczne i doświadczenie co najmniej 3 lata. Oprócz zajęć indywidualnych szkoła oferuje również konwersacyjne kluby, które pomagają pokonać barierę językową i nawiązać przyjaciele. Mówiąc ogólnie, All Right to ekosystem produktów edukacyjnych, które w pełni zanurzają użytkowników w środowisku językowym. Firma wierzy, że edukacja w przyszłości powinna być dostępna, wygodna i skuteczna. Dlatego już teraz tworzy innowacyjne produkty edukacyjne i inspirujemy ludzi do mówienia po angielsku.