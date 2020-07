Sąd Najwyższy i protesty. Rząd i rekonstrukcja. Posiedzenie Sejmu i ...wakacyjne urlopy. Tak – w skrócie - będzie wyglądał najbliższy tydzień w polityce.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Szydłowski / RMF FM

Nowy tydzień w polityce na pewno przebiegnie pod hasłem "protestów wyborczych".

Po pierwsze powinniśmy ostatecznie dowiedzieć się, ile dokładnie protestów wpłynęło do Sądu Najwyższego i ile z tych wniosków zostało zarejestrowanych. Już wiadomo, że będzie to rekordowa liczba. Do wczoraj zarejestrowano ponad 2 800 protestów.

Sąd Najwyższy na ich rozpatrzenie ma czas tylko do 3 sierpnia. Należy więc spodziewać się grupowania wniosków oraz posiedzeń rozpatrujących wnioski o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Coraz głośnie będzie brzmiało hasło "rekonstrukcja rządu", bo spór w Zjednoczonej Prawicy jest coraz ostrzejszy. Każda z frakcji próbuje po wyborach zająć na nowo pozycje - ważniejsze, niż zajmowała wcześniej. Ziobro w kontrze do Morawieckiego, Morawiecki w opozycji do Dudy, a Gowin próbuje uniknąć marginalizacji. Wszyscy wystawiając prezesowi konkurentów na ścięcie.

W najbliższą środę zbierze się Sejm. To ważne wydarzenie - szczególnie dla posłów - bo zaczną długi urlop. Następnym razem spotkają się w połowie września.