Reakcje na pogorszenie relacji polsko-izraelskich. Wniosek o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Rozwój epidemii koronawirusa w Polsce. Te tematy mogą zdominować nadchodzący tydzień w polityce.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek / Radek Pietruszka / PAP

W najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych, ostrych reakcji strony izraelskiej na deklarację prezydenta Andrzeja Dudy, że podpisze nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego.

Według strony izraelskiej - nowela uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego. Przedstawiciel ambasady Izraela w Polsce dostał nakaz powrotu do swojego kraju na konsultacje. Na razie nic nie wskazuje na to, by napięte relacje między Polską a Izraelem w nowym tygodniu miały się poprawić.

Na początku tygodnia z pewnością wróci temat wniosku o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek w związku z zarządzeniem przez nią reasumpcji głosowania w sprawie " Lex TVN". Opozycja planuje zaproponować wspólnego kandydata na marszałka Sejmu. Pierwsze decyzje mamy poznać we wtorek.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni przyniosą kolejne wzrosty liczby zakażeń koronawirusem. W niedzielę potwierdzono w Polsce o ponad dwadzieścia procent zakażeń więcej w porównaniu do sytuacji sprzed tygodnia.

W nowym tygodniu mogą pojawić się pierwsze szczegóły projektu, o którym w Rozmowie w samo południe RMF FM mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Projekt ma pozwolić pracodawcom sprawdzać, czy pracownicy są zaszczepieni. Te osoby, które nie są zaszczepione, mogą być przesunięte w inne miejsce, gdzie nie mają kontaktu z ludźmi - podkreślał.

W nowym tygodniu odbędą się też kolejne posiedzenia w sprawie strategii przed możliwym jesienią wzrostem zakażeń koronawirusem. Na dziś najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że na początku września uczniowie wrócą do tradycyjnej nauki, w budynkach szkoły.