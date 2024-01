Tegoroczna premiera smartfonów Galaxy S jest o tyle istotna, że to pierwsze telefony wykorzystujące sztuczną inteligencję w tak kompleksowy sposób. AI zapewni funkcje, o jakich wcześniej nawet nie myślałeś.

/ Materiały prasowe

Seria Samsung Galaxy S24 jest już dostępna w przedsprzedaży!

W sklepie internetowym Media Expert właśnie ruszyła przedsprzedaż nowych smartfonów Samsung Galaxy S24, o których od dłuższego czasu było naprawdę głośno w sieci i mediach. Z tej okazji przygotowano naprawdę mocną ofertę! Decydując się na zakup w ramach przedsprzedaży, możesz wybrać modele z dwukrotnie większą ilością pamięci wewnętrznej, płacąc tyle, co za odpowiedniki z mniejszą pojemnością. Szczegóły promocji opisane są: << tutaj >>. Dodatkowo możesz także otrzymać zwrot za obecnie posiadany telefon Samsung. Gwarantowana kwota to 500 zł, a maksymalny zwrot określono na poziomie aż 3000 złotych! Zamiast tego możesz także wybrać cashback 400 zł na kartę do płatności mobilnych. Dostępne są także raty 0%, które pozwalają rozłożyć zakup na 20 miesięcy.

Jeśli zamówisz zamówienie na Galaxy S24, S24+ lub S24 Ultra w terminie do 23 stycznia godz. 23:59, a następnie aktywujesz swoje urządzenie, logując się do aplikacji Samsung Members, możesz otrzymać słuchawki Galaxy Buds 2 za darmo! Konieczne będzie także wysłanie formularza zgłoszeniowego i załączenie dowodu zakupu. Wszystkie warunki są dokładnie opisane w sklepie Media Expert.

Sprawdź promocje z okazji premiery Galaxy S24: << TUTAJ! >>

/ Materiały prasowe

Nadeszła era Galaxy AI! Prawdziwa rewolucja

Nowe smartfony Samsung Galaxy S24 są prawdziwą rewolucją. Implementacja AI pozwala korzystać z innowacyjnych funkcji. Jedną z nich jest Nowy sposób wyszukiwania informacji. To Circle to Search (Zakreśl, by wyszukać). Podczas scrollowania np. ulubionej aplikacji społecnzościowej, użyj rysika S Pen lub palca, aby zakreślić co tylko chcesz i uzyskać wyniki wyszukiwania w Google. Dotyczy to także zdjęć. Ogromnym ułatwieniem komunikacyjnym jest rozwiązanie Live Translate, które pozwala uzyskać tłumaczenie rozmowy głosowej w czasie rzeczywistym. Koniec z barierami językowymi! Tłumaczone mogą być także wiadomości tekstowe. Jeśli dużo notujesz, funkcja Note Assist pomoże w przygotowaniu krótkiego podsumowania zapisanych informacji. Wszystko po to, aby Twoje notatki były znacznie przyjaźniejsze w odbiorze. Sztuczna inteligencja pomaga także w fotografii. Asystent Zdjęć oparty na AI, pozwala na wypełnianie tła i przesuwanie elementów na zdjęciu, zmiany rozmiaru obrazu czy całkowite usuwanie obiektów. A to nie wszystko, na co pozwoli oprogramowanie zastosowane na nowych telefonach Samsung.

Zamów nowy smartfon Samsung Galaxy S24: << TUTAJ! >

/ Materiały prasowe

Samsung Galaxy S24 - znakomita specyfikacja techniczna

Nowy flagowiec Samsunga będzie dostępny w trzech konfiguracjach: S24, S24+ i S24 Ultra. Podstawowa wersja ma być wyposażona w wyświetlacz o wielkości 6,2 cala. To dobra wielkość, która zapewni wygodną obsługę i komfortowe oglądanie treści. A co z pozostałymi modelami? S24+ otrzymał ekran o wielkości 6,7, a Ultra - 6,8 cala. We wszystkich wariantach wykorzystano wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X, którego jasność osiąga w szczycie aż 2600 nitów. Odświeżanie jest adaptacyjne i mieści się w zakresie od 1 do nawet 120 herców. Akumulator wszystkich wersji jest wydajny i pozwoli na wiele godzin pracy telefonu. S24 Ultra dostał największą baterię. Jej pojemność to aż 5000 miliamperogodzin. Galaxy S24 ma 8 gigabajtów pamięci RAM, a to naprawdę sporo. Pozostałe konfiguracje mają jej jeszcze więcej, bo aż 12! Dostępne są różne warianty pamięci masowej. Najniższy dla każdego wariantu to aż 256 gigabajtów. Miejsca nie powinno więc zabraknąć przez długi czas! Główny aparat, jak na Samsung przystało, wykona doskonałe zdjęcia. Wersję S24 Ultra wyposażono w optykę o rozdzielczości aż 200 megapikseli. To naprawdę solidny sprzęt, którym Samsung zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko.

/ Materiały prasowe