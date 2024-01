​Sędziów na członków KRS nie będzie wybierać Sejm, lecz sędziowie - zakłada przygotowany przez MS projekt nowelizacji ustawy o KRS. Mandaty sędziów, członków KRS, wybranych na podstawie przepisów z 2017 r., wygasną z dniem ogłoszenia wyników wyborów na nowych członków rady.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Dariusz Mazur / Paweł Supernak / PAP

Szczegóły projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawił w piątek wiceszef resortu sprawiedliwości Dariusz Mazur. Mówił, że projekt służy temu, aby KRS przestała być postrzegana przez międzynarodowe trybunały jako organ zależny od władz politycznych.

Najważniejsza zmiana - jak mówił Mazur - zakłada, że sędziów na członków KRS nie będzie wybierał Sejm. 15 sędziów z 25 członków KRS wybiorą w wyborach bezpośrednich i tajnych sędziowie w kraju. W KRS będą reprezentowani sędziowie wszystkich gałęzi sądownictwa: Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

Wiceszef MS poinformował, że prawo do zgłaszania kandydatów - poza określoną grupą sędziów - będzie przysługiwało także Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Prokuratorów, organom uprawnionym do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk prawnych, a także grupie co najmniej dwóch tysięcy obywateli.

Prawo do zgłaszania kandydatów nie będzie przysługiwać osobom powołanym na stanowisko sędziowskie z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym ustawą z 8 grudnia 2017 roku. Ma to związek z wadliwością tego rodzaju nominacji, która będzie musiała w przyszłości być w jakiś sposób uzdrowiona - powiedział Mazur.

Zgłoszeni na kandydatów mogą być wyłącznie czynni zawodowo sędziowie, którzy jednocześnie zgodzili się na kandydowanie. Z prawa do kandydowania do KRS wykluczeni zostaną sędziowie, którzy są lub w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia terminu wyborów do KRS, byli delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub do innego urzędu podlegającego władzy wykonawczej lub powołani z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym ustawą z 8 grudnia 2017 r.

Chodzi o to, żeby nie było podejrzenia wpływu politycznego na członków KRS, związanego z tym, że byli oni w krótkim okresie przed wyborem związani z organem władzy wykonawczej - zaznaczył wiceszef MS. W myśl nowych przepisów nie będzie można łączyć funkcji członka KRS ze stanowiskiem prezesa sądu, prezesa izby, wiceprezesa sądu, zastępcy prezesa, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy.

Organem zarządzającym wybory do KRS będzie Państwowa Komisja Wyborcza.

Ponadto projekt zakłada, że przy KRS zostanie powołana rada społeczna, której zadaniem będzie opiniowanie kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie. To organ, którego działanie ma zminimalizować ryzyko politycznego nacisku na działanie rady - podkreślił Mazur.

Przekazał, że zgodnie z projektem noweli mandaty sędziów - członków KRS - wybranych na podstawie przepisów z 2017 r., wygasną z dniem ogłoszenia wyników wyborów na nowych członków rady.

Taki projekt jest zgodny z konstytucją i obowiązującymi Polskę umowami międzynarodowymi, spełnia standardy wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE - powiedział wiceminister.