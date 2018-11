Nawet kilkaset milionów złotych mógł być warty roczny nielegalny obrót deficytowymi lekami, które rozbita przez mazowieckich policjantów grupa przestępcza sprzedawała za granicę - dowiedział się reporter RMF FM. Przed dwoma tygodniami w ręce funkcjonariuszy działających na zlecenie warszawskiej prokuratury regionalnej wpadło 11 osób.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Właściciele hurtowni zakładali niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które miały ten sam numer NIP co hurtownie. Aptekarze sprzedawali do tych ZOZ-ów specjalistyczne leki, a one stamtąd trafiały do hurtowni. Te wbrew zakazowi sprzedawały specyfiki z listy objętej zakazem głównie do Wielkiej Brytanii.

Z odbiorcami umawiali się na ceny nieznacznie wyższe niż w Polsce, natomiast główny zysk płynął z fikcyjnie świadczonych umów konsultingowych. Mowa o lekach, które są w naszym kraju zagrożone brakiem dostępności - na które jest też duży popyt za granicą.

Ich wywożenie mogło zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów.

(j.)