W Tatrach ze snu zimowego obudził się niedźwiedź, a właściwie niedźwiedzica z potomstwem. Ponieważ turyści nie posłuchali apeli o to, by nie odpalać w górach petard na sylwestra, niewykluczone, że to właśnie oni obudzili drapieżnika. Mogło jednak na to mieć wpływ także ocieplenie - mówi Marek Kot z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

