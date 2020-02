Zmarł Tomasz Maszczyk, wieloletni dziennikarz i reporter RMF FM.

Tomasz Maszczyk / Archiwum prywatne / facebook.com

Informację o jego śmierci podało Radio Zet, w którym ostatnio pracował. Tomasz Maszczyk zmarł nagle na Dominikanie. Miał 59 lat.

Tomasz Maszczyk pracował w RMF FM od 1993 roku. W częstochowskim oddziale radia był reporterem i przedstawiał na antenie wiadomości drogowe.

Po likwidacji częstochowskiego oddziału radia, przeniósł się do Katowic, gdzie przez wiele lat relacjonował wydarzenia na Śląsku. W zdobywaniu informacji liczą się źródła, a tych trzeba szukać w różnych dziedzinach -­ mówił w wywiadzie w 2003 roku.

"Był bardzo empatyczny"

"Mieliśmy taki zwyczaj z Tomkiem, że zawsze witaliśmy się słowami: wszystkiego najlepszego! Nie dzień dobry, nie cześć, ale zawsze: wszystkiego najlepszego. Nie pamiętam skąd nam się to wzięło, ale tak było od lat. Bardzo, bardzo będę za tym tęskniła. To niepowtarzalne z nikim i nigdzie. Tomek oprócz tego, że był świetnym reporterem, był po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Dżentelmenem. Kiedy razem pracowaliśmy np. w czasie katastrofy hali MTK, zawsze pytał: Basiu nie jest ci zimno? Kawy chcesz? Empatyczny był bardzo. Bardzo. I do końca życia będę słyszała Jego śmiech" - napisała we wspomnieniu Barbara Zielińska, była dziennikarka RMF FM.

"Wspólne czytanie do mikrofonu, hektolitry kawy wypite jeszcze w oddziale częstochowskim. Tomek umiał rozmawiać z ludźmi i umiał słuchać. Lubiłem go za:" jak się nie da!?" Z Nim dało się wszystko" - napisał Tomasz Buszewski.



"Ile razy zadzwoniłam doprecyzować coś w przygotowywanym materiale, albo kiedy to ja odbierałam - zawsze w słuchawce słyszałam ten głos mówiący tonem, jakbym była najbardziej oczekiwaną rozmówczynią świata - ciepłe, serdeczne "cześć Paula, cześć kochana". Zawsze serdeczny uścisk przy powitaniu, zawsze troskliwe pytania..." - wspomina Paulina Michalik, dziennikarka Radia Zet.

Poza dziennikarstwem, wielką pasją Tomasza Maszczyka były podróże i turystyka. Od 1998 roku był członkiem Jurajskiego GOPR-u. Trafiłem do GOPR-u chcąc pomagać w formowaniu się Grupy Jurajskiej GOPR. (...) To naprawdę niezła szkoła życia i przyjaźni - ­mówił.

Tomasz był bardzo ciepłym, uśmiechniętym i dobrym człowiekiem. Na zawsze pozostanie w naszych myślach i sercach.