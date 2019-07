"Nie trzeba wiele" to nowa akcja CD-Action skierowana do wszystkich twórców gier wideo w Polsce.

/ materiały prasowe /

Opublikowany w lipcowym wydaniu CD-Action tekst Mateusza Witczaka zatytułowany "Nie trzeba wiele", opisujący problemy niepełnosprawnych graczy, wywołał ogromne zainteresowanie nie tylko czytelników i internautów, ale także mediów oraz stowarzyszeń i instytucji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. Tekst, napisany na podstawie wielu wywiadów z graczami z różnymi niepełnosprawnościami, przedstawia propozycje zmian (oraz zachęca do refleksji i dyskusji nad dalszymi), które ich zdaniem mogłyby ułatwiać im grę. Autor zwraca również uwagę na znaczenie gier w życiu osób niepełnosprawnych, wyjaśniając, że - przykładowo - dla niektórych FIFA, piłkarska gra wideo, jest jedyną szansą na grę w piłkę. Gry ułatwiają również kontakty osobom, które nie mogą wychodzić z domu, zapewniają przestrzeń do spotkań i umożliwiają budowanie przyjaźni z innymi graczami, bez uprzedzeń i osądów.

Wersja audio artykułu została udostępniona na stronie internetowej cdaction.pl, by umożliwić dotarcie do jak najszerszej grupy zainteresowanych. Zachęcona reakcjami - zarówno czytelników, jak i branży gier - redakcja CD-Action postanowiła rozpocząć kampanię wśród twórców gier, aby (zgodnie z sugestiami graczy) wprowadzali do swoich produktów udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 24 lipca na stronach cdaction.pl i pcformat.pl opublikowany został list otwarty do polskich studiów produkujących gry wideo.

Osoby z niepełnosprawnościami natrafiają w obrębie naszego medium na kłopoty, które łatwo można wyeliminować, acz trzeba o nich myśleć na każdym etapie produkcji. [...] Pragniemy zainicjować dyskusję na temat dostępności. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy doprowadzić do poprawy komfortu grania tej znaczącej (według GUS niepełnosprawność dotyka co piątego z nas!), a wciąż wykluczonej mniejszości. Właśnie dlatego w nadchodzących tygodniach skontaktujemy się z Wami, by porozmawiać o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, sposobach, w jakie wychodzicie im naprzeciw, oraz Waszych doświadczeniach z zagadnieniem "accessibility".

Swoje poparcie dla akcji CD-Action "Nie trzeba wiele" zadeklarowały już m. in.:

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

Fundacja Indie Games Polska

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Akcja "Nie trzeba wiele" będzie również promowana w magazynie PC Format, który w najnowszym numerze (w sprzedaży od 5 sierpnia) opublikuje kolejny tekst poświęcony temu tematowi. 30 sierpnia, w najnowszym wydaniu CD-Action, ukaże się kontynuacja lipcowego artykułu, zawierająca m.in. najnowsze informacje dotyczące akcji.