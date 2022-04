Najpopularniejszą potrawą świąteczną według badań przeprowadzonych przez RMF FM jest żurek. Ale wskazujecie również inne potrawy, które nierozłącznie kojarzą się z Wielkanocą. Co ciekawe, niekoniecznie jest to czas prezentów, choć także w te dni składamy sobie życzenia. A jaki będzie w tym roku temat rozmów przy świątecznym stole?

Świąteczny stół / Tomasz Waszczuk / PAP

W kategorii najbardziej lubiane danie serwowane podczas świąt wiekalnocnych zdecydowanie wygrywa żurek. Potrawę tę wskazał co trzeci badany, nierzadko dodając komentarz, że w Wielkanoc żurek, tak samo jak czwarty w zestawieniu biały barszcz, musi być "bardzo treściwy", czyli np. z jajkami, chrzanem, kiełbasą, na wędzonce, z chlebem lub podawany w chlebie.

Jajka, choć drugie w zestawieniu, są jednak podawane w święta w bardzo wielu różnych postaciach i konfiguracjach - dla wielu obowiązkowo muszą znajdować się w żurku czy białym barszczu. Respondenci napisali, że w święta jajka podają nie tylko z tradycyjnym majonezem, ale też z sosem tatarskim, z chrzanem, jako jajka faszerowane, a nawet w "koszulkach na młodych listkach sałaty z łososiem i awokado". Warto zaznaczyć, że w niektórych domach święconym jajkiem domownicy składają sobie w Wielkanoc życzenia.

Trzecia na podium, biała kiełbasa zwykle bywa podawana w cebuli i z chrzanem.

Piąta w zestawieniu jest tradycyjna sałatka warzywna, nazywana też sałatką jarzynową. Niektórzy nazwali ją po prostu "sałatka bieda", ale inni komentowali, że to ubielbiają to wielkanocne danie, że sałatka to "królowa" wielkanocnych stołów.

Wśród bardzo wielu ulubionych wielkanocnych potraw znalazły się także m.in. gotowana szynka, zupa chrzanowa, schab ze śliwkami lub chrzanem, bigos, rolada z kluskami śląskimi, śledź w śmietanie, zrazy wołowe, czy żeberka wieprzowe.

/ RMF FM

Na świątecznym stole jak zawsze pojawi się wiele słodkości, ale najpopularniejszym ciastem Wielkanocy Anno Domini 2022 będzie... sernik - wskazała go co druga badana osoba. W grupie ciast, którymi będziemy zajadać się w tym roku znalazły się też: babka wielkanocna, mazurek, makowiec, jabłecznik, ciasto drożdżowe, keks, orzechowiec, miodownik czy piernik. Najbardziej tajemnicze jednak w poniższym zestawieniu jest ciasto, które określono jako "wymyślone przez żonę".

/ RMF FM

Prezenty i życzenia w Wielkanoc

Zwyczaj obdarowywania prezentami w święta wielkanocne praktykuje blisko co czwarty z nas. Najczęściej podarunki przynosi wtedy zajączek albo członkowie rodziny.

/ RMF FM

Bardziej popularne od wręczania prezentów jest przekazywanie sobie życzeń. Aż 78 proc. złoży w święta życzenia swoim bliskim podczas osobistych spotkań, a 66 proc. przekaże je także tym, z którymi nie spotka się wtedy osobiście.

/ RMF FM

W jaki sposób będziemy składać życzenia tym, z którymi nie spotkamy się osobiście? 67 proc. deklaruje, że zrobi to telefonicznie, 61 proc. przez SMS-a, 30 proc. poprzez komunikator, 24 proc. MMS-em, 23 proc. przez portal społecznościowy lub wysyłając tradycyjną kartkę pocztową. Co dziesiąta osoba napisze życzenia e-mailowe, a 2 proc. poprosi o przekazanie życzeń inną osobę.

/ RMF FM

Wielkanocne rozmowy Polaków

Wśród wielu tematów jakie będziemy poruszać podczas spotkania z rodziną w trakcie świąt wielkanocnych najczęściej wskazywano na temat "wojna w Ukrainie". Często porozmawiamy też o zdrowiu, jedzeniu, pracy, zmiennej pogodzie oraz rodzinnych sukcesach i osiągnięciach.