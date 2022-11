Decyzja o zaostrzeniu akcji protestacyjnej służb mundurowych na razie odłożona. Po dzisiejszym spotkaniu liderów związkowych z szefostwem MSWiA zdecydowano, że będzie kolejna runda negocjacji.

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada informuje, że związkowcy liczą na to, że do dalszych rozmów może dojść jeszcze w tym tygodniu. Wszystko zależy od resortu i jego uzgodnień z premierem.

Szef strażackiego związku "Florian" Łukasz Kunek powiedział dziennikarzowi RMF FM po negocjacjach, że dziś nie było żadnej propozycji, która usatysfakcjonowałaby protestujących. Oni wciąż chcą zwiększenia budżetu na służby.

Mamy nadzieję, że jednak minister te pieniądze zdobędzie, będą to większe pieniądze i wtedy będziemy rozmawiać na podpisaniu porozumienia, co nas by zadowalało - mówi.

Funkcjonariusze podlegli MSWiA zwracali też uwagę szefostwu resortu, że MON znalazło pieniądze na podwyżki w kwocie 450 zł miesięcznie dla żołnierzy stacjonujących na wschodzie kraju.