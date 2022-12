"Jeżeli dzisiaj jeden sondaż po drugim dają nam 35 proc. lub więcej, to choć cały czas podchodzę do wszystkiego z pokorą, bo może być różnie, to mam przekonanie, że to bardzo dobry punkt wyjścia do dalszej walki" - mówi w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" premier Mateusz Morawiecki. "Życzyłbym każdej partii politycznej takiej zadyszki po 7 latach rządzenia" - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki / Tomasz Waszczuk / PAP Morawiecki ocenił w wywiadzie, że trzecia kadencja rządów Zjednoczonej Prawicy jest "absolutnie możliwa". Najważniejsze jest jednak oczywiście to, by nasze rządy były dobre dla Polaków. I jestem przekonany, że robimy wszystko, by takie były — mówił. Mamy kryzys energetyczny, wysoką inflację, wojnę na Ukrainie, kryzys finansowy na świecie. To jednak rzeczywistość wielu państw, wiele z nich jest zresztą w dużo gorszym położeniu niż my. Spójrzmy na wzrost gospodarczy od momentu tuż przed pandemią do trzeciego kwartału 2022 r. Nasz wynik jest najlepszy w Europie, to chyba najlepsza miara tego, czy sobie poradziliśmy, czy nie - przekonywał szef rządu. Jednocześnie zapewnił, że jego obóz nie lekceważy przeciwników politycznych.

Wiemy, że zawsze można z kimś przegrać. Ale prawda jest taka, że najłatwiej jest przegrać z sobą. A widzimy przecież wszyscy, że opozycja szuka sojuszników gdzieś tam na obrzeżach naszego obozu - mówił Morawiecki. My idziemy drogą środka, bo w ten sposób możemy jak najlepiej chronić poziom życia Polaków, walczyć ze światowym kryzysem ekonomicznym, budować silną armię - dodał.