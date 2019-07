Kolejnych siedem osób zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń środków unijnych. To prezesi firm - tak zwanych "słupów", które prowadziły fikcyjną działalność. Mogli wyłudzić nawet 80 milionów złotych. Prokuratura zapowiada kolejne zatrzymania.

Na skutek działalności grupy miało dojść do powstania szkody w wysokości ponad 80 mln złotych / CBŚP

Prokuratura Krajowa wszczęła postępowanie przygotowawcze po zawiadomieniu o przestępstwie dotyczącym wyłudzenia dofinansowania w postaci pożyczek ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki miały pozyskiwać dwie główne firmy, po jednej z Warszawy i Poznania oraz 89 innych podmiotów, które grały role pożyczkobiorców.

W toku śledztwa ustalono, że jeden z banków realizował szereg programów wsparcia przedsiębiorców z wykorzystaniem środków europejskich, w tym przeznaczonych na instrumenty zwrotne. W tym ostatnim przypadku bank korzystał z usług pośredników finansowych wybieranych w trybie przetargów nieograniczonych na podstawie Prawa zamówień publicznych - informuje prokuratura.



Dwie spółki, które tworzyły warszawsko-poznańskie konsorcjum miały, według prokuratury, zawrzeć z instytucją zarządzającą środkami publicznymi 19 umów operacyjnych, które upoważniały je do udzielania pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z 12 województw. W wyniku kontroli wdrożonej przez instytucję zarządzającą ujawniono szereg nieprawidłowości związanych z podpisywaniem umów, m.in. na fikcyjną, wirtualną działalność zaangażowanych firm - informuje prokuratura.



Na skutek działalności grupy miało dojść do powstania szkody w wysokości ponad 80 mln złotych / CBŚP

Na skutek działalności grupy miało dojść do powstania szkody w wysokości ponad 80 mln złotych. Do tej pory udało się zabezpieczyć mienie o wartości 23 mln złotych.



Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw finansowych w stosunku do mienia o znacznej wartości. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia. Wobec wszystkich zastosowano dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zatrzymane im zostały paszporty wraz z wydanym zakazem opuszczania kraju.



Do tej chwili prokuratura postawiła zarzuty 43 osobom, z czego 8 przebywa w areszcie, a prokuratura mówi, że sprawa jest rozwojowa i zapowiada kolejne zatrzymania.