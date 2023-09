Aplikacja mObywatel jest teraz dostępna w zupełnie nowej, jeszcze bardziej innowacyjnej wersji. Jednym z kluczowych dokumentów jest mDowód, czyli nowy pełnoprawny dokument tożsamości. Ale to nie jedyny dokument, jaki znajdziemy w aplikacji i będziemy mieć zawsze pod ręką w telefonie. Jakie jeszcze możliwości daje mObywatel? Poniżej szczegóły!

mObywatel 2.0 z wachlarzem możliwości

W ostatnim czasie pojawiła się nowa wersja aplikacji - mObywatel 2.0. Umożliwia ona wygodne korzystanie z dokumentów elektronicznych oraz przydatnych usług. Czy dane zawarte w aplikacji są bezpieczne? Czy możemy jej zaufać? W jaki sposób korzystać z mObywatela 2.0? Te i wiele innych pytań pojawiają się w głowach osób, które jeszcze nie korzystają z mObywatela. O tym, że jest on zarówno bezpieczny, jak i bardzo praktyczny, warto się przekonać.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

Aplikacja przyda się w szczególności osobom, które dopiero co zdały egzamin na prawo jazdy i czekają na wydanie fizycznego dokumentu. Dlaczego? Ponieważ dzięki mObywatelowi 2.0 mogą mieć Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Sprawi ono, że będziemy mogli od razu korzystać z nowych uprawnień do prowadzenia pojazdu, czyli wsiąść za kółko zaraz po otrzymaniu pozytywnego wyniku.

Do tej pory sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana. Kierujący musiał udać się do odpowiedniego urzędu, a później zaczekać na otrzymanie plastikowego dokumentu. Dopiero wtedy jazda samochodem była możliwa. Należy jednak pamiętać o tym, że Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy - jak sama nazwa wskazuje - jest rozwiązaniem doraźnym. Uprawnia do prowadzenia pojazdów nie dłużej niż 30 dni od zdanego egzaminu - aż do momentu odbioru tradycyjnego prawka.

Bezpieczne podróżowanie

Co jeszcze znajdziemy w aplikacji mObywatel 2.0? Wiele przydatnych usług, wśród nich Bezpieczny autobus. Doskonale sprawdzi się w momencie, gdy chcemy szybko potwierdzić stan techniczny autokaru. Jak to zrobić? Wystarczy kilka kliknięć w telefonie. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu, dowiemy się, czy pojazd posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC i aktualne badania techniczne. Uzyskamy także wiedzę na temat tego, czy widnieje on w Centralnej Ewidencji Pojazdów jako wyrejestrowany lub kradziony. To bardzo dobra opcja, która sprawdzi się np. przed wycieczką szkolną lub wyjazdem na wakacje.

Informacje o pojazdach

Moje pojazdy to kolejna motoryzacyjna funkcja mObywatela 2.0. Co kryje się pod tą nazwą? Wiele szczegółowych informacji na temat naszych pojazdów, które zostały zebrane w jednym miejscu. W tym dane techniczne pojazdu (markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN), termin badania technicznego, stan licznika (wprowadzony przez stację diagnostyczną lub policję), a także informację o polisie OC. Warunkiem jest zarejestrowanie pojazdu w Polsce.

Pomoc w ochronie środowiska

Naruszenie środowiskowe to rozwiązanie, które pomoże w łatwy i szybki sposób zgłosić zanieczyszczenia środowiska. Wyrzucone śmieci w lesie, "dzikie wysypiska", to tylko kilka z przykładów, które możemy zgłosić w aplikacji. Naruszenie środowiskowe w mObywatelu 2.0 to przystępny formularz, który możemy wypełnić także anonimowo, decyzja należy do nas. Zgłoszenie trafi bezpośrednio do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Co ważne, w aplikacji można łatwo dodać zdjęcie, krótki opis oraz lokalizację zanieczyszczenia.

E-recepta na wyciągnięcie ręki

Pandemia pokazała nam, jak pomocne jest korzystanie z nowoczesnej technologii, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie. Wizyty w gabinetach lekarskich czy wykupywanie recept nabrały zupełnie nowego znaczenia. Za pomocą aplikacji mObywatel 2.0 mamy łatwy i szybki dostęp do naszych recept. Dodatkowo możemy sprawdzić, kto i kiedy przepisał leki. Szczegółowe informacje są dostępne po pobraniu na telefon pełnej wersji wystawionego dokumentu (w formacie PDF).

Zniżki dla rodzin w aplikacji

mObywatel pozwala korzystać z wielu dokumentów w telefonie. Wśród nich z Karty Dużej Rodziny. To ułatwienie dedykowane wszystkim tym, którzy używają popularnego systemu zniżek dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Legitymacje zawsze blisko

Innymi jakie możemy mieć w mObywatelu 2.0 są legitymacje. Między innymi studencka, szkolna, emeryta-rencisty czy te potwierdzające uprawnienia zawodowe, jak adwokacka. Użytkownicy aplikacji mogą swobodnie i bezpiecznie przechowywać swoje legitymacje także w urządzeniu mobilnym.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość szybkiego złożenia wniosku o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. Dodatek gazowy to funkcja aplikacji, z której skorzysta wiele osób. Co ważne, mObywatel 2.0 automatycznie pobiera dane użytkownika i częściowo uzupełnia wniosek, co ułatwia i przyspiesza proces formalności.

Wkrótce jeszcze więcej możliwości

A gdyby tak zminimalizować wizyty w urzędach? Już niedługo będzie to możliwe, dzięki usługom takim jak: e-Doręczenia, e-Pełnomocnictwa czy e-Wizyta w ZUS. Aplikacja stale się rozwija i wciąż trwają prace nad jej rozwojem. Systematycznie będą dodawane kolejne dokumenty i usługi, które ułatwią nasze życie i zaoszczędzą czas.

