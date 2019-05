"Żaden minister finansów nie jest szczególnie zachwycony, jeśli pojawia się wymagające wyzwanie do sfinansowania" - powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" minister finansów Teresa Czerwińska. Oceniając nowe wydatki z "piątki Kaczyńskiego" stwierdziła, że "w dużej mierze mają one systemowe źródła finansowania". Pytana o pogłoski o swojej dymisji zwróciła uwagę, że "praca każdego ministra podlega ocenie premiera Mateusza Morawieckiego".

"Żaden minister finansów nie jest szczególnie zachwycony, jeśli pojawia się wymagające wyzwanie do sfinansowania" - powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" minister finansów Teresa Czerwińska / Marcin Obara / PAP

W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" minister finansów Teresa Czerwińska została zapytana m.in. o przesunięcie w czasie ścieżek wydatków zdeterminowanych prawnie - np. zdrowie, naukę i obronność. Minister stwierdziła, że "są obszary szczególnie wrażliwe, jak ochrona zdrowia, gdzie nie będzie to brane pod uwagę". Mamy dobrą współpracę z członkami rządu w kwestiach budżetowych. Czuję zrozumienie ze strony ministrów. Obowiązuje zasada racjonalności i gospodarności w wydawaniu środków publicznych. Ryzykować można własnymi pieniędzmi a nigdy publicznymi - przyznała Czerwińska.

Szefowa resortu finansów pytana o pogłoski o swojej dymisji zwróciła uwagę, że "praca każdego ministra podlega ocenie premiera Mateusza Morawieckiego". Jestem w każdej chwili do jego dyspozycji. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej kwestii. Wydaje mi się, że już tyle spekulacji i wypowiedzi na ten temat się pojawiło, że komentowanie z mojej strony jest bezprzedmiotowe - stwierdziła.

Na pytanie, czy w ramach rządu były kontrowersje dotyczące finansowania tzw. piątki Kaczyńskiego, czyli pakietu obietnic wyborczych PiS, Czerwińska przyznała, że "dyskusje dotyczące finansowania projektów z budżetu państwa zawsze są trudne". Żaden minister finansów nie jest szczególnie zachwycony jeśli pojawia się, zwłaszcza w trakcie roku budżetowego, wymagające wyzwanie do sfinansowania. Jeśli jednak popatrzymy na Wieloletni Plan Finansowy Państwa i aktualizację programu konwergencji (APK), które rząd przyjął pod koniec kwietnia, to wyraźnie widać, że nowe wydatki mają w dużej mierze systemowe źródła finansowania - powiedziała Czerwińska. Dodała, że rola ministra finansów polega na "umożliwieniu finansowania flagowych projektów czy to gospodarczych, czy społecznych".

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej"