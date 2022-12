Jest ich w Polsce prawie 5 mln. Wielu jest aktywnych i radzących sobie samodzielnie, ale niestety większość wymaga pomocy i opieki. 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Spełniający się marzyciel

Łukasz Krasoń jest na wózku od 7. roku życia. Dziś mimo swojej niepełnosprawności jest świetnym mówcą motywacyjnym, przedsiębiorcą, społecznikiem, członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, a ostatnio ekspertem Strategie 2050.

W rozmowie z RMF FM mówił o swoich marzeniach, które udało mu się spełnić, mimo ograniczeń, z jakimi walczy od dzieciństwa. Wiele lat temu objechał Polskę dookoła na specjalnie przygotowanym rowerze, pojechał na wycieczkę po Stanach Zjednoczonych, był w Azji, został mówcą, ale najbardziej dumny jest ze spełnienia swojego największego marzenia - założył rodzinę i został ojcem małego zdrowego Adasia. A jest jeszcze cała masa marzeń przede mną - dodaje.

Innym osobom z niepełnosprawnościami radzi, żeby nie odpuszczali, żeby byli elastyczni, żeby szukali rozwiązań i otwierali się na pomoc z zewnątrz.

Jak żyć w Polsce

To nie jest proste żyć w Polsce osobom z niepełnoprawnościami. System nie pomaga. Rodziny z takim osobami często są zostawione same sobie, jest chaos informacyjny, są różne ograniczenie i bzdurne przepisy. Żeby Polska była państwem, które myśli w sposób podmiotowy, solidarny z tą grupą społeczną, tu nam jeszcze nam dużo brakuje. Co można zrobić? Przede wszystkim system powinien być prosty, przejrzysty, żeby od samego początku rodzina z taką osobą była zaopiekowana, żeby wiedziała gdzie i jak otrzymać wsparcie i pomoc, żeby system orzecznictwa był spójny. Państwo musi być solidarne z osobami z niepełnosprawnościami. To nie jest tylko historia o takich osobach. To jest historia o nas wszystkich. Niepełnosprawność może dotknąć każdego, w każdym momencie i każdego dnia. Demografia sprawia, że ludzie będą się starzeć i będziemy mieli coraz więcej osób potrzebujących pomocy. A najbardziej to chcielibyśmy się czuć podmiotowo, że mówi się o nas, że nas pyta się o zdanie, a tego brakuje - mówi Łukasz Krasoń, ekspert programowy Strategie2050.

Osoby z niepełnosprawnościami są obok nas

Jak ludzie zdrowi powinni zachowywać się wobec osób z niepełnosprawnościami? "Normalnie" - odpowiada Krasoń.

Dlatego zamiast "niepełnosprawni", mówcie o nas "osoby z niepełnosprawnościami", bo niepełnosprawność to tylko jedna z naszych cech, ale nie jest to coś, co definiuje nas w całości - wyjaśnia - Warto dostrzegać w takich osobach talenty, ukryty potencjał, żeby ta świadomość społeczna o osobach z niepełnosprawnościami była na dużo wyższym poziomie niż jest teraz.

Co do życzeń w tym dniu, to Łukasz chciałby, żeby było normalnie, żeby miał zapewnione rzeczy wokół siebie i usługi, które pozwolą mu realizować siebie, tak żebym mógł żyć pełnią życia. Tylko tyle i aż tyle.

Łukasz Krasoń jest współautorem opracowania pt. Pełnoprawni: Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie (link: https://strategie2050.pl/plan-dla-polski/pelnoprawni-osoby-z-niepelnosprawnosciami-i-ich-opiekunowie/ )