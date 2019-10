Śląscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego od 2018 roku 44-letniego chorzowianina, podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą – podała w sobotę śląska policja.

Zatrzymany to 44-letni mieszkaniec Chorzowa / policja.pl /

Członkowie tego gangu zajmowali się kradzieżą samochodów na terenie województwa śląskiego, ich rozbiórką, a następnie sprzedażą na części.

44-letniemu chorzowianinowi zarzuca się, że od grudnia 2006 do lutego 2008 r. w Chorzowie, Katowicach, Sosnowcu i innych miastach województwa śląskiego kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Jego rola polegała na wydawaniu poleceń innym członkom grupy, przydzielaniu im zadań do wykonania, wypłacie pieniędzy za wykonane zadania i sprzedaży części z kradzionych samochodów za pośrednictwem internetu oraz ogłoszeń prasowych, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu.



Mężczyzna był w przeszłości do tej sprawy tymczasowo aresztowany, jednak po opuszczeniu aresztu unikał kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, wiedząc, że ma do odbycia karę 3,5 roku więzienia. W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał za nim list gończy, a poszukiwaniami zajęli się policjanci z komendy w Chorzowie.

W czerwcu 2018 r. sprawę przejął Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - tzw. łowcy głów. Ustalili oni, że 44-latek ukrywa się na terenie województwa śląskiego. 15 października poszukiwany mężczyzna został zatrzymywany na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie. Trafił już do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.