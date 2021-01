Czekają nas marznące opady - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert dotyczy województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. "Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź" - podało IMGW na Twitterze. Synoptycy informują, że lokalnie na zachodzie, północnym-wschodzie i południowym wschodzie będzie padał śnieg. Śliskie drogi czekają nas na Podlasiu, w Warmińsko-Mazurskiem i w Śląskiem.

Na drogach będzie ślisko! / Jan Niedziałek / PAP

IMGW wydało nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów dla woj. lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź - podało na Twitterze.



O godz. 15 najchłodniej było dziś na północnym-wschodzie kraju. Na stacji synoptycznej w Białymstoku termometry pokazały -14,7 stopnia Celsjusza.



Według prognoz IMGW w poniedziałek zachmurzenie jest umiarkowane i duże z rozpogodzeniami, szczególnie na wschodzie.

Miejscami mogą występować opady śniegu.

Pod wieczór na krańcach zachodnich możliwy jest również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -14 st. C na północnym wschodzie, około -10 st. C w centrum, do 0 st. C na krańcach zachodnich.

IMGW ostrzega przed silnym mrozem w woj. małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.





Poniedziałkowy wieczór i pierwsza część nocy to temperatury od -15°C do -13°C, miejscami około -16°C.



Wiatr będzie wiał ze średnią prędkością od 5 km/h do 10 km/h.





Na drogach będzie ślisko

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na sieci dróg krajowych pracują 174 pojazdy do zimowego utrzymania - poinformowała po południu GDDKIA.

Śliskich nawierzchni jezdni kierowcy mogą się dziś spodziewać w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz śląskim.



Złe warunki drogowe na Podlasiu:



DK64 na odcinku Łomża - Jeżewo Stare,





DK63 na odcinku Wincenta - Kisielnica,



DK16 na odcinku Augustów do granicy,





DK8 na odcinku Suwałki do granicy.





Złe warunki drogowe w Warmińsko-Mazurskiem:

DK16 na odcinku Ełk - Mrągowo,





DK63 na odcinku Orzysz - Giżycko





Złe warunki drogowe w Śląskiem:

DK11 na odcinku Tarnowskie Góry - Sieraków Śląski,





DK46 na odcinku Częstochowa - Gwoździany.





Uwaga na obfite opady śniegu na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.

Od środy cieplej, ale będzie bardzo ślisko

Po mroźnych i śnieżnych dniach czas na ocieplenie. Od środy w całym kraju można spodziewać się dodatniej temperatury i roztopów.

Topniejący śnieg, błoto i marznące opady spowodują, że na drogach będzie bardzo ślisko - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Zgodnie z prognozą IMGW na rozpoczynający się tydzień, w całym kraju będzie robić się coraz cieplej - najpierw na zachodzie, później w centrum, aż po wschód.

Wtorek:

Będą zachmurzenia i opady. We wschodniej części kraju padać ma śnieg i deszcz ze śniegiem, w zachodniej - deszcz ze śniegiem lub sam deszcz. Na drogach miejscami może być bardzo ślisko.

Temperatura zdecydowanie wzrośnie: od -8 stopni na północnym wschodzie przez 0 stopni w centrum do 3 stopni na krańcach zachodnich.



Środa:

W całym kraju w dzień temperatura będzie dodatnia. Od 0 stopni C na północnym wschodzie do 6 stopni C na północnym zachodzie.

Miejscami padać będzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w nocy na wschodzie również śnieg. We wschodniej połowie kraju opady okresami mogą być jeszcze marznące i powodujące gołoledź.

Nieco wzmoże się wiatr, który okresami będzie porywisty, zwłaszcza w obszarach podgórskich Karpat, gdzie porywy mogą osiągać do 70 km/h - prognozuje IMGW.

Czwartek:

Zza chmur wyjrzy wreszcie słońce. Jedynie na północnym wschodzie będzie nieco mgliście.

Tam termometry wskażą 1 stopień C, a na zachodzie - już 7 stopni C.



Piątek:

Wróci zachmurzenie, miejscami spadnie deszcz.

Temperatura będzie się utrzymywać w granicach 3-7 stopni C.



Weekend:

Znów nadejdzie ochłodzenie, a opady deszczu przewidywane przez IMGW w sobotę zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem.

W niedzielę może spaść śnieg. Temperatura będzie osiągać od 1 do 4 stopni C. Na obszarach podgórskich lekki mróz może utrzymywać się przez cały dzień.