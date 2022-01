​Urazów ręki i nogi, a także ogólnych potłuczeń doznał policjant, którego wczoraj wieczorem potrącił 71-letni kierowca. Do wypadku doszło, gdy funkcjonariusz zatrzymywał do kontroli drogowej inne auto - poinformowała oświęcimska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik komendy w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka powiedziała, że 42-letni policjant podczas kontroli drogowej był umundurowany i miał na sobie kamizelkę odblaskową. Znajdował się przy radiowozie.

Z latarką zatrzymywał do kontroli osobowe audi - powiedziała.

Małgorzata Jurecka poinformowała, że po potrąceniu policjant trafił do szpitala, gdzie został zbadany. Doznał urazów ręki, kolana oraz ogólnych stłuczeń. Został zwolniony do domu.



Prowadzący toyotę 71-latek był trzeźwy. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia. Najprawdopodobniej doszło do niego wskutek niedostatecznej uwagi kierowcy.