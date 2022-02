1 marca rozpocznie się kolejna rekrutacja do "Zachodniopomorskich Małych Skarbów". To szansa dla rodziców dzieci do lat trzech, którzy w najbliższych miesiącach planują wrócić do pracy, by otrzymać pieniądze na opłacenie niani czy pobytu dziecka w żłobku. Mogą dostać nawet 1140 zł miesięcznie.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Z programu "Zachodniopomorskie Małe Skarby" rodzice mogą korzystać już od pięciu lat. Projekt realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, oferując refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego czy niani. Warunek otrzymania wsparcia jest jeden: trzeba wrócić do pracy np. po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim.

Aby umożliwić rodzicom dzieci do lat trzech powrót do pracy, uruchomiliśmy nasz autorski projekt dofinansowany z funduszy unijnych "Zachodniopomorskie Małe Skarby". To cenna pomoc, która ma ułatwić pogodzenie obowiązków zawodowych z wychowywaniem dzieci. Pomysł się sprawdził, a z finansowego wsparcia skorzystało do tej pory ponad 1600 osób. Wnioski o refundację kosztów składały głównie mamy - wylicza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki "Skarbom" opiekunowie dzieci do lat trzech mogą starać się o miesięczną refundację pobytu dziecka: w żłobku do 1140 zł, klubie dziecięcym do 760 zł, u opiekuna dziennego do 1140 zł oraz niani do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95 proc. miesięcznego dofinansowania. Z pomocy takiej można korzystać maksymalnie przez rok. Wsparcie w tym naborze otrzyma 100 osób.

Zgodnie z regulaminem z pomocy "Skarbów" mogą korzystać osoby z województwa zachodniopomorskiego, które zaliczają się do jednej z dwóch grup. Pierwsza to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech. Druga to osoby pracujące, opiekujące się dziećmi do lat trzech, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Elektroniczny nabór formularzy rozpocznie się 1 marca br. od godz. 8:00 i potrwa do 3 marca br. do godz. 15:30. Co ważne kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając formularz rekrutacyjny w systemie musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy.

W rekrutacji w sposób szczególny premiowani będą rodzice z niepełnosprawnością bądź posiadający dzieci z niepełnosprawnością. Liczy się również data wpływu wniosku. Kandydaci będą też zobowiązani złożyć wydrukowane z systemu formularze rekrutacyjne oraz dołączyć wymagane załączniki. Testowa wersja formularza do tej rekrutacji zostanie udostępniona 23 i 24 lutego 2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana 31 marca 2022 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Projekt "Zachodniopomorskie Małe Skarby" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.